Мотоциклисту удалось выжить в лобовом столкновении с грузовиком. Посмотрите, как это произошло

Источник материала: Tut.by

Опасное ДТП случилось в Таиланде: мусоровоз потерял управление на повороте, и его на высокой скорости вынесло прямо на мотоциклиста. Среагировать он не успел, и парня буквально накрыло грузовиком. Тем не менее, ему удалось выжить! Посмотрите, как это произошло.