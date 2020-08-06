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Мотоциклисту удалось выжить в лобовом столкновении с грузовиком. Посмотрите, как это произошло
Источник материала: Tut.by
Опасное ДТП случилось в Таиланде: мусоровоз потерял управление на повороте, и его на высокой скорости вынесло прямо на мотоциклиста. Среагировать он не успел, и парня буквально накрыло грузовиком. Тем не менее, ему удалось выжить! Посмотрите, как это произошло.
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Грузовик на высокой скорости занесло на повороте.
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