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Выборы Президента Беларуси: как проходит досрочное голосование на участках в России?

06.08.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выборы Президента Беларуси: как проходит досрочное голосование на участках в России?

Идёт досрочное голосование на участках, которые организованы за рубежом. Активно делают свой выбор наши соотечественники в России. За два дня только в Москве проголосовали почти 30% граждан, внесенных в избирательный список Посольства Беларуси.

Это самый большой участок в России. Также наши граждане могут проголосовать в отделениях Посольства в Санкт-Петербурге и Калининграде. Все, кто состоит на консульском учете, получили приглашения поучаствовать в электоральной кампании. Предусмотрены и дополнительные списки, чтобы реализовать избирательное право в Москве смог любой белорус. 

Голосование в этом году проходит с учетом санитарно-эпидемиологических мер, которые до сих пор действуют в некоторых городах России. В Москве, например, не отменен режим самоизоляции. Количество избирателей, которые могут одновременно находиться на участке, ограничено. Для тех, у кого нет своих средств защиты, предусмотрены дезинфекторы и медицинские маски. 

В основной день голосования участки, организованные в России, закроются одновременно с участками в Беларуси. Предварительные данные о результатах по каналам дипломатической почты будут переданы в ЦИК. 

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Идёт досрочное голосование на участках, которые организованы за рубежом. Активно делают свой выбор наши соотечественники в России. За два дня только в Москве...
 
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