В Минске открылась ретроспектива художника Василя Шаранговича

Источник материала: ОНТ

«Отзвуки песен» Янки Купалы. В столице сегодня открылась ретроспектива народного художника Беларуси Василя Шаранговича. Это больше, чем классика.

Выдающийся мастер станковой и книжной графики здесь совсем не реалист. Работы 1990-х наполнены бурной экспрессией. Такое оригинальное прочтение самых знаковых произведений Купалы – в духе времени. «Геній паэта прадбачыў з’яўленне сюррэалізму» – слова Шаранговича о поэме «Адвечная песня», словно эпиграф к вернисажу «соавторов».

Центральный экспонат камерной выставки – автолитография «А хто там ідзе…» 1976 года – «чистый» Шарангович. На этом фоне гуаши конца прошлого века – нечто совсем иное. 81-летний народный художник ещё удивит публику. Он продолжает творить.

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