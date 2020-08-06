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В Минске открылась ретроспектива художника Василя Шаранговича

06.08.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске открылась ретроспектива художника Василя Шаранговича

«Отзвуки песен» Янки Купалы. В столице сегодня открылась ретроспектива народного художника Беларуси Василя Шаранговича. Это больше, чем классика.   

Выдающийся мастер станковой и книжной графики здесь совсем не реалист. Работы 1990-х наполнены бурной экспрессией. Такое оригинальное прочтение самых знаковых произведений Купалы – в духе времени. «Геній паэта прадбачыў з’яўленне сюррэалізму» – слова Шаранговича о поэме «Адвечная песня», словно эпиграф к вернисажу «соавторов».  

Центральный экспонат камерной выставки – автолитография «А хто там ідзе…» 1976 года – «чистый» Шарангович. На этом фоне гуаши конца прошлого века – нечто совсем иное. 81-летний народный художник ещё удивит публику. Он продолжает творить.      

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«Отзвуки песен» Янки Купалы. В столице сегодня открылась ретроспектива народного художника Беларуси Василя Шаранговича. Это больше, чем классика.    Выдающийся...
 
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