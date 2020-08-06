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Первым комбайнерам-тысячникам в Горецком районе подарили телевизор и пылесос
06.08.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
— Сегодня в районе небольшой, но значимый праздник. Мы убрали почти 40% хлеба, — сказал Александр Бутарев. — Делается все для того, чтобы собрать хороший урожай зерновых культур, которые необходимы сельхозпредприятиям и стране. На 30% больше мы заготовили кормов, на треть больше собрали маслосемян рапса. Горецкий район всегда был флагманом в Могилевской области по всем показателям. Наверстываем все то, что было упущено за последнее время. Сейчас идет подготовка к севу озимых: завозятся семена, удобрения, средства защиты.
Мне отрадно отметить, что чествование первого комбайнера-тысячника проходит в среднем рядовом хозяйстве — ОАО «Горецкое». Комбайнер Александр Волков первым в районе выгрузил тысячу тонн зерна из комбайна КЗС-1218, которому уже 10 лет. Такая трудовая заслуга — это подвиг. Я горжусь Вами!
По словам Александра Михайловича, он всегда интересуется в хозяйствах тем, сколько получают труженики во время уборочной. Ведь это то ответственное время, когда можно хорошо заработать. В сельхозпредприятиях района лидеры жатвы зарабатывают от 230 до 280 рублей в день.
Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина вручила Почетные грамоты, денежные премии и профсоюзную символику водителям, которые разменяли вторую тысячу тонн перевезенного от комбайнов зерна. В ОАО «Горецкое» это Роман Рябков и Иван Зорич, в РУП «Учхоз БГСХА» Андрей Автомеенко, Артем Костюков и Виктор Шведовский. Лидеры жатвы получили денежные премии также и от руководителей сельхозпредприятий Владимира Черникова и Александра Янковича.
Третий комбайнер-тысячник в СЗАО «Горы». Это Вячеслав Бортик.
Более подробно о формуле высоких намолотов — в субботнем номере «Горецкого вестника».
Текст — Елена Агейчик
Фото — Михаил Левцов
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Сегодня с раннего утра чествовали комбайнеров, которые первыми в районе намолотили тысячу тонн зерна. В ОАО «Горецкое» глава района Александр Бутарев поздравил с...
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