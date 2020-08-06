Первым комбайнерам-тысячникам в Горецком районе подарили телевизор и пылесос

Источник материала: Горецкий вестник



Сегодня с раннего утра чествовали комбайнеров, которые первыми в районе намолотили тысячу тонн зерна. В ОАО «Горецкое» глава района Александр Бутарев поздравил с трудовой победой Александра Волкова и подарил ему телевизор. А в РУП «Учхоз БГСХА» первый заместитель председателя райисполкома — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Василий Муренков чествовал Владимира Ходосевича и вручил ему пылесос.



















































— Сегодня в районе небольшой, но значимый праздник. Мы убрали почти 40% хлеба, — сказал Александр Бутарев. — Делается все для того, чтобы собрать хороший урожай зерновых культур, которые необходимы сельхозпредприятиям и стране. На 30% больше мы заготовили кормов, на треть больше собрали маслосемян рапса. Горецкий район всегда был флагманом в Могилевской области по всем показателям. Наверстываем все то, что было упущено за последнее время. Сейчас идет подготовка к севу озимых: завозятся семена, удобрения, средства защиты.

Мне отрадно отметить, что чествование первого комбайнера-тысячника проходит в среднем рядовом хозяйстве — ОАО «Горецкое». Комбайнер Александр Волков первым в районе выгрузил тысячу тонн зерна из комбайна КЗС-1218, которому уже 10 лет. Такая трудовая заслуга — это подвиг. Я горжусь Вами!















По словам Александра Михайловича, он всегда интересуется в хозяйствах тем, сколько получают труженики во время уборочной. Ведь это то ответственное время, когда можно хорошо заработать. В сельхозпредприятиях района лидеры жатвы зарабатывают от 230 до 280 рублей в день.





В район поступили 4 новых зерноуборочных комбайна. По одному в КСУП «Овсянка имени И. Мельника», СЗАО «Горы» и два — в ОАО «Горецкое», где одна из самых высоких нагрузок на комбайн — более 350 га. В хозяйстве постоянно расширяются посевные площади. Новая техника позволит в более короткие сроки завершить жатву.















Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина вручила Почетные грамоты, денежные премии и профсоюзную символику водителям, которые разменяли вторую тысячу тонн перевезенного от комбайнов зерна. В ОАО «Горецкое» это Роман Рябков и Иван Зорич, в РУП «Учхоз БГСХА» Андрей Автомеенко, Артем Костюков и Виктор Шведовский. Лидеры жатвы получили денежные премии также и от руководителей сельхозпредприятий Владимира Черникова и Александра Янковича.

Третий комбайнер-тысячник в СЗАО «Горы». Это Вячеслав Бортик.

Более подробно о формуле высоких намолотов — в субботнем номере «Горецкого вестника».

Текст — Елена Агейчик

Фото — Михаил Левцов