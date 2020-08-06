В минское «Динамо» приедет еще один канадец

Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» достиг договоренности о подписании контракта с Брэндоном Козуном, сообщается на их сайте.





30-летний канадский нападающий предыдущие сезоны провел в КХЛ, выступая за «Йокерит», ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ нападающий провел 308 игр и отметился 230 (86+144) баллами.

В НХЛ форвард провел 20 матчей за «Торонто». В составе сборной Канады становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2010 года и серебряным призером Олимпийских игр 2018 года.