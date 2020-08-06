Милиция срочно оцепила Киевский сквер в Минске, куда сегодня пообещал прийти объединённый штаб

Источник материала: KYKY

Сегодня в Киевском сквере в Минске проходит «День открытых дверей учреждений дополнительного образования». На это мероприятие пообещала прийти команда Тихановской, после того как объявила об окончательной отмене сегодняшнего большого концерта в парке Дружбы народов.

TUT.by передает , что Киевский сквер в срочном порядке оцеплен милиционерами и омоновцами. По всему периметру натянута ограждающая лента. Всех, кто хочет попасть на праздник, досматривают.

Киевский сквер – одна из площадок, определенных городом для проведения митингов кандидатов в президенты. Стоит ли говорить, что с утра дежурящих милиционеров здесь еще не было? Они появились здесь только после 15:00 – то есть сразу же после заявления объединенного штаба о срыве их агитационной встречи и планах посетить городской ивент.

Фото: Вадим Замировский для TUT.by.