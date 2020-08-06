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Милиция срочно оцепила Киевский сквер в Минске, куда сегодня пообещал прийти объединённый штаб
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Киевском сквере в Минске проходит «День открытых дверей учреждений дополнительного образования». На это мероприятие пообещала прийти команда Тихановской, после того как объявила об окончательной отмене сегодняшнего большого концерта в парке Дружбы народов.
TUT.by
Киевский сквер – одна из площадок, определенных городом для проведения митингов кандидатов в президенты. Стоит ли говорить, что с утра дежурящих милиционеров здесь еще не было? Они появились здесь только после 15:00 – то есть сразу же после заявления объединенного штаба о срыве их агитационной встречи и планах посетить городской ивент.
Фото: Вадим Замировский для TUT.by.
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Сегодня в Киевском сквере в Минске проходит «День открытых дверей учреждений дополнительного образования». На это мероприятие пообещала прийти команда...
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