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Общественные объединения и партии Беларуси выступили с обращением к гражданам
Источник материала: ОНТ
Более 30 общественных объединений и политических партий Беларуси обратились к гражданам в связи с выборами Президента, передает
В обращении подчеркнули, что присоединившиеся к нему организации – это миллионы неравнодушных белорусов, которые объединились, чтобы защитить Беларусь от наглой лжи и предательства.
Организации и партии призвали белорусов не оставаться в стороне, а прийти на избирательные участки и проголосовать за любимую страну.
К обращению присоединились Федерация профсоюзов Беларуси, РОО «Белая Русь», Белорусский союз женщин, КПБ, ЛДПБ, Белорусская патриотическая партия и другие.
Фото: БЕЛТА
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Более 30 общественных объединений и политических партий Беларуси обратились к гражданам в связи с выборами Президента, передает БЕЛТА. В обращении подчеркнули,...
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