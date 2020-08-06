Общественные объединения и партии Беларуси выступили с обращением к гражданам

Источник материала: ОНТ

Более 30 общественных объединений и политических партий Беларуси обратились к гражданам в связи с выборами Президента, передает БЕЛТА .

В обращении подчеркнули, что присоединившиеся к нему организации – это миллионы неравнодушных белорусов, которые объединились, чтобы защитить Беларусь от наглой лжи и предательства.

Организации и партии призвали белорусов не оставаться в стороне, а прийти на избирательные участки и проголосовать за любимую страну.

К обращению присоединились Федерация профсоюзов Беларуси, РОО «Белая Русь», Белорусский союз женщин, КПБ, ЛДПБ, Белорусская патриотическая партия и другие.

Фото: БЕЛТА





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