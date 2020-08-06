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Общественные объединения и партии Беларуси выступили с обращением к гражданам

06.08.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Общественные объединения и партии Беларуси выступили с обращением к гражданам

Более 30 общественных объединений и политических партий Беларуси обратились к гражданам в связи с выборами Президента, передает БЕЛТА.

В обращении подчеркнули, что присоединившиеся к нему организации – это миллионы неравнодушных белорусов, которые объединились, чтобы защитить Беларусь от наглой лжи и предательства.

Организации и партии призвали белорусов не оставаться в стороне, а прийти на избирательные участки и проголосовать за любимую страну.

К обращению присоединились Федерация профсоюзов Беларуси, РОО «Белая Русь», Белорусский союз женщин, КПБ, ЛДПБ, Белорусская патриотическая партия и другие.

Фото: БЕЛТА


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Более 30 общественных объединений и политических партий Беларуси обратились к гражданам в связи с выборами Президента, передает БЕЛТА. В обращении подчеркнули,...
 
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