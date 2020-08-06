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Сотрудники пресс-службы минского «Динамо» уволились после отказа освещать досрочное голосование

06.08.2020 18:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По информации TUT.BY, начальник управления маркетинга и связей с общественностью хоккейного «Динамо-Минск» Роман Стронгин и пресс-секретарь клуба Роман Шевцов написали заявление на увольнение после отказа освещать досрочное голосование хоккеистов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщили TUT.BY несколько источников внутри клуба, 7 августа хоккеисты минского «Динамо» примут участие в досрочном голосовании на выборах президента Беларуси.

Руководство «Динамо» поручило пресс-службе осветить это мероприятие, после чего начальник управления маркетинга и связей с общественностью минского «Динамо» Роман Стронгин и пресс-секретарь клуба Роман Шевцов написали заявление на увольнение по собственному желанию, посчитав невозможным выполнить распоряжение руководства.

Они написали заявления об увольнении, руководство клуба их подписало.

Журналист TUT.BY также обратилась за комментариями к генеральному директору клуба Дмитрию Баскову.

— Правда ли, что причиной ухода из «Динамо» этих специалистов стал их отказ освещать досрочное голосование?

— Давайте так. О причинах ухода вы можете легко спросить у самих сотрудников. Думаю, что у них хватит смелости сказать вам правду. Я скажу только одно: то, что телеграм-каналы пишут, якобы в нашем клубе заставляют голосовать за кого-то конкретного [из кандидатов], — абсолютная ложь.

— Но было ли поручение освещать досрочное голосование?

— Я вам только что прокомментировал, что является правдой, а что нет. Самый главный момент: в клубе при моем руководстве никогда и никого не заставляли голосовать за того или иного кандидата. Все.

Роман Стронгин и Роман Шевцов на данный момент от комментариев отказались.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации TUT.BY, начальник управления маркетинга и связей с общественностью минского «Динамо» Роман Стронгин и пресс-секретарь клуба Роман Шевцов написали...
 
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