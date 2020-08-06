Прокопьев и Цепкало объединились: вот их проект по спасению выборов президента

Источник материала: KYKY

Претендовавший на пост президента Беларуси Валерий Цепкало и ресторатор Вадим Прокопьев объединились и создали фонд помощи для поддержки членов избиркомов, которые решат не нарушать Конституцию и не фальсифицировать выборы. Об этом Валерий Цепкало рассказал в интервью ОГП-ТВ, заметили наши коллеги The Village Беларусь.

«В Украине мы создали фонд помощи тем, кто пострадает либо от политических репрессий, либо пострадает за правду, – объяснил Цепкало. – Мы сначала ориентировали его на то, чтобы помогать тем членам избирательных комиссий, которые скажут правду о результатах выборов президента. И это основная цель [фонда]. Это могут быть учителя, завучи, какие-то чиновники невысокого уровня, которые расскажут беларуской общественности о реальных результатах выборов на своих участках.

Понятно, что они не могут быть подвергнуты преследованию по закону, потому что они будут действовать в соответствии с законом, но с ними могут, допустим, не продлить контракт. И задача – нашего фонда оказать таким людям юридическое сопровождение, помочь им финансово, а также помочь в трудоустройстве в странах-соседях: кто-то захочет в Россию устроиться, кто-то в Украину, кто-то странах Прибалтики, кто-то в Польше.

В фонд уже начали поступать средства от бизнесменов беларуского происхождения, которые находятся в России, добавил Цепкало. Также команда проекта планирует запустить сайт фонда. Председателем Набсовета фонда хотят сделать Станислава Богданкевича, экс-главу Нацбанка.