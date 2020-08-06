ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прокопьев и Цепкало объединились: вот их проект по спасению выборов президента

06.08.2020 18:36 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Претендовавший на пост президента Беларуси Валерий Цепкало и ресторатор Вадим Прокопьев объединились и создали фонд помощи для поддержки членов избиркомов, которые решат не нарушать Конституцию и не фальсифицировать выборы. Об этом Валерий Цепкало рассказал в интервью ОГП-ТВ, заметили наши коллеги The Village Беларусь.

«В Украине мы создали фонд помощи тем, кто пострадает либо от политических репрессий, либо пострадает за правду, – объяснил Цепкало. – Мы сначала ориентировали его на то, чтобы помогать тем членам избирательных комиссий, которые скажут правду о результатах выборов президента. И это основная цель [фонда]. Это могут быть учителя, завучи, какие-то чиновники невысокого уровня, которые расскажут беларуской общественности о реальных результатах выборов на своих участках.

Понятно, что они не могут быть подвергнуты преследованию по закону, потому что они будут действовать в соответствии с законом, но с ними могут, допустим, не продлить контракт. И задача – нашего фонда оказать таким людям юридическое сопровождение, помочь им финансово, а также помочь в трудоустройстве в странах-соседях: кто-то захочет в Россию устроиться, кто-то в Украину, кто-то странах Прибалтики, кто-то в Польше.

В фонд уже начали поступать средства от бизнесменов беларуского происхождения, которые находятся в России, добавил Цепкало. Также команда проекта планирует запустить сайт фонда. Председателем Набсовета фонда хотят сделать Станислава Богданкевича, экс-главу Нацбанка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Претендовавший на пост президента Беларуси Валерий Цепкало и ресторатор Вадим Прокопьев объединились и создали фонд помощи для поддержки членов избиркомов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Общественные объединения и партии Беларуси выступили с обращением к гражданам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика