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Брестская область первая из регионов намолотила миллион тонн зерна

06.08.2020 18:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Брестская область первая из регионов намолотила миллион тонн зерна

Уборочная кампания перешагнула свой экватор и набрала вполне приличный ход. На днях порадовали хлеборобы Брестчины: наша область первой в стране преодолела миллионный рубеж. На утро 5 августа был намолочен 1 миллион 200 тонн зерна.

– Этот показатель достигнут за счет целого ряда факторов, – объясняет заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь. – Высокая урожайность, грамотная организация труда, по срокам уборку начали раньше других регионов страны. Также аграрии выдерживают неплохой темп – более 5,7 процента уборочных площадей в день. По сути, на этой неделе мы планируем завершить жатву.

На полях области задействованы свыше 1300 комбайнов, дневная выработка составляет почти 15 гектаров на один комбайн. Лидерство захватили три района – Пружанский, Барановичский и Каменецкий, каждый из них уже преодолел планку в 100 тысяч тонн зерна. Что касается урожайности, то она достигает почти 42 центнера с гектара, что намного выше прошлогоднего показателя в 36 центнеров. Пшеница может похвастать урожайностью в 48,5 центнера с гектара, чуть ниже – ячмень (43,9) и тритикале (38,9). В 20 сельхозорганизациях региона получают более 50 центнеров, а в шести хозяйствах более 60 центнеров с гектара. Передовики –  ОАО «Жеребковичи» (Ляховичский район) и «Агро-Кобринское» (Кобринский район): урожайность зерновых составила 73 и 72 центнера с гектара соответственно.

–  Еще весной прогнозы на урожай были не оптимистичными, – вспоминает Виталий Рудь. – Тогда климатические условия совсем не благоприятствовали растеням: заморозки, отсутствие влаги. Но затем погода поменялась, пошли дожди, потеплело. Все это положительным образом сказалось на качестве урожая.

Пока не закончена страда, делать выводы преждевременно. Но аграрии Брестчины надеются превзойти прошлогодний результат. Тогда общий (с фермерскими хозяйствами) намолот составил  1,2 миллиона тонн зерна.

Николай ЯРМОШУК, Заря.

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Уборочная кампания перешагнула свой экватор и набрала вполне приличный ход. На днях порадовали хлеборобы Брестчины: наша область первой в стране
 
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