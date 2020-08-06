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Владимир Андрейченко на досрочном голосовании: мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это настроены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Участие в досрочном голосовании 6 августа принял председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На участок спикер парламента пришел во время обеденного перерыва вместе с женой. Голосует заранее в связи с рабочим графиком. Владимир Андрейченко подчеркнул, что на каждом сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Досрочное голосование продлится до 8 августа включительно. Такая форма позволяет всем гражданам принять участие в выборах, независимо от обстоятельств, которые могут сложиться в основной день голосования – 9 августа.
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Владимир Андрейченко на досрочном голосовании: мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это настроены
Новости Беларуси. Участие в досрочном голосовании 6 августа принял председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко,...
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