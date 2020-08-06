Спасатели выявили ряд нарушений в ходе мониторинга субъектов хозяйствования

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Мониторинги проведены на следующих объектах:

— ОАО «Будча» (руководитель – Мышковец С.Н.);

— КСУП «Березовец» (руководитель – Григорян В.В.);

— ОАО «Возрождение» (руководитель – Макарский В.М.);

— ОАО «Дубняки» (руководитель – Зенькович С.А.);

— ОАО «Крышиловичи» (руководитель – Жуковский В.Н.);

— ОАО «Любашево» (руководитель – Бувако С.Н.);

— ОАО «Люсино Агро» (руководитель – Омельянович А.Т.);

— ОАО «Хотыничи» (руководитель – Сергиеня М.Г.);

— ОАО «Ганцевичский Райагросервис» (руководитель – Лихтар Л.Р.).

В ходе мониторинга зданий зерноскладов, зерносушильных комплексов ОАО «Будча» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— допускается эксплуатация электрооборудования (электрических светильников) не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны) в здании зернохранилица;

— не обеспечены здания зерносклада, зерносушильных комплексов, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018г. №35 (из расчёта на каждые 200 м.кв. – один ОП-8 или два ОП-4);

— не произведены очистка в зданиях зерносклада, зерносушильных комплексов от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования.

В ходе мониторинга зданий зерноскладов, зерносушильных комплексов ОАО «Дубняки выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— допускается эксплуатация электрооборудования (электрических светильников) не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны) в здании зернохранилица;

— не обеспечены здания зерносклада, зерносушильных комплексов, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018г. №35 (из расчёта на каждые 200 м.кв. – один ОП-8 или два ОП-4);

— не произведены очистка в зданиях зерносклада, зерносушильных комплексов от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования.

В ходе мониторинга зданий зерноскладов, зерносушильных комплексов ОАО «Крышиловичи» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— допускается эксплуатация электрооборудования (электрических светильников) не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны) в здании зернохранилица;

— не обеспечены здания зерносклада, зерносушильных комплексов, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018г. №35 (из расчёта на каждые 200 м.кв. – один ОП-8 или два ОП-4);

— не произведены очистка в зданиях зерносклада, зерносушильных комплексов от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования.

В ходе мониторинга зданий зерноскладов, зерносушильных комплексов ОАО «Любашево» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— не обеспечены здания зерносклада, зерносушильных комплексов, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018г. №35 (из расчёта на каждые 200 м.кв. – один ОП-8 или два ОП-4).

В ходе мониторинга зданий зерноскладов, зерносушильных комплексов ОАО «Хотыничи» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— допускается эксплуатация электрооборудования (электрических светильников) не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны) в здании зернохранилица;

— не обеспечены здания зерносклада, зерносушильных комплексов, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018г. №35 (из расчёта на каждые 200 м.кв. – один ОП-8 или два ОП-4).

В ходе мониторинга зданий зерноскладов, зерносушильных комплексов ОАО «Ганцевичский райагросервис» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— допускается эксплуатация электрооборудования (электрических светильников) не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны) в здании зернохранилица;

— не обеспечены здания зерносклада, зерносушильных комплексов, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018г. №35 (из расчёта на каждые 200 м.кв. – один ОП-8 или два ОП-4);

— не произведены очистка в зданиях зерносклада, зерносушильных комплексов от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования.

В ходе мониторинга зданий зерноскладов, зерносушильных комплексов ОАО «Люсино Агро» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— не обеспечены здания зерносклада, зерносушильных комплексов, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018г. №35 (из расчёта на каждые 200 м.кв. – один ОП-8 или два ОП-4).

В ходе мониторинга зданий зерноскладов, зерносушильных комплексов КСУП «Березовец» услуг выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— допускается эксплуатация электрооборудования (электрических светильников) не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны) в здании зернохранилица;

— не обеспечены здания зерносклада, зерносушильных комплексов, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018г. №35 (из расчёта на каждые 200 м.кв. – один ОП-8 или два ОП-4).

В ходе мониторинга зданий зерноскладов, зерносушильных комплексов ОАО «Возрождение» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— не обеспечены здания зерносклада, зерносушильных комплексов, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018г. №35 (из расчёта на каждые 200 м.кв. – один ОП-8 или два ОП-4).

В ходе мониторинга мест хранения грубых кормов ОАО «Возрождение» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— отсутствует опашка площадки для размещения склада грубых кормов на территории МТФ д.Раздяловичи полосой шириной не менее 3 метров, на расстоянии 15 метров от скирд, стогов, копен;

— не убраны тюки в сеноскладе грубых кормов с влажностью более 17%, (в процессе измерения температурно-влажностных показателей, сложенных в сеносклад тюков грубых кормов, влажность отдельных тюков составила от 24% до 40%);

— имеется неисправное устройства молниезащиты на здании сеносклада расположенного на территории молочно-товарной фермы д.Раздяловичи;

— не убраны тюки из под навеса грубых кормов сложенных на территории МТФ д.Раздяловичи с влажностью более 17%, (в процессе измерения температурно-влажностных показателей, сложенных в скирде грубых кормов, влажность отдельных тюков составила от 19% до 36%).

В ходе мониторинга мест хранения грубых кормов ОАО «Дубняки» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— отсутствует опашка площадки для размещения сеносклада на территории МТФ №2 д. Куково и площадки для размещения скирд грубых кормов на территории МТФ №1 д. Куково полосой шириной не менее 3 метров, на расстоянии 15 метров от скирд, стогов, копен;

— не убраны тюки в сеноскладе грубых кормов с влажностью более 17%, (в процессе измерения температурно-влажностных показателей, сложенных в сеносклад тюков грубых кормов, влажность отдельных тюков составила от 19% до 23%);

— не убраны тюки из скирды грубых кормов сложенных на территории МТФ №1 д.Куково с влажностью более 17%, (в процессе измерения температурно-влажностных показателей, сложенных в скирде грубых кормов, влажность отдельных тюков составила от 36% до 68%).

В ходе мониторинга мест хранения грубых кормов ОАО «Любашево» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— отсутствует опашка площадки для размещения склада грубых кормов на территории МТФ д.Любашево полосой шириной не менее трех метров, на расстоянии 15 метров от скирд.

В ходе мониторинга мест хранения грубых кормов ОАО «Хотыничи» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

— отсутствует опашка площадки для размещения склада грубых кормов на территории МТФ «Боговка» д.Хотыничи полосой шириной не менее 3 метров, на расстоянии 15 метров от скирд, стогов, копен, а каждая отдельная скирда должна иметь защитные полосы на расстоянии 5 метров от ее основания;

— не убраны тюки в сеноскладе грубых кормов с влажностью более 17%, (в процессе измерения температурно-влажностных показателей, сложенных в сеносклад тюков грубых кормов, влажность отдельных тюков составила от 17% до 74%);

— имеется неисправное устройства молниезащиты на здании сеносклада расположенного на территории молочно-товарной фермы «Боговка» д.Хотыничи;

— имеются места курения работниками ОАО «Хотыничи» вне установленного места;

— отсутствует освидетельствование, перезарядки первичные средства противопожарной защиты (огнетушителей) на МТФ «Боговка» д.Хотыничи;

— не убраны тюки из скирды грубых кормов сложенных на территории центральной МТФ д.Хотыничи с влажностью более 17%, (в процессе измерения температурно-влажностных показателей, сложенных в скирде грубых кормов, влажность отдельных тюков составила от 21% до 80%).

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.

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