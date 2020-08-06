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«Везу родственнику, но, кому именно, не помню». В пункте пропуска «Бенякони» задержан грузоперевозчик с запрещенными таблетками

06.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Везу родственнику, но, кому именно, не помню». В пункте пропуска «Бенякони» задержан грузоперевозчик с запрещенными таблетками

На белорусско-литовской границе задержан водитель грузовика с шестью пачками лекарства Frisium, в состав которого входит клобазам – опасное психотропное вещество, сообщили в Госпогранкомитете Республики Беларусь.

 
«Везу родственнику, но, кому именно, не помню». В пункте пропуска «Бенякони» задержан грузоперевозчик с запрещенными таблетками
 

Инцидент произошел около полуночи 5 августа. Гражданин Казахстана возвращался домой из Германии транзитом через нашу страну. Во время пограничного контроля военнослужащие с помощью металлодетектора сначала обнаружили у мужчины две упаковки опасного лекарства. При дальнейшем осмотре еще одну, спрятанную в носке, а при детальном осмотре авто – три пачки в перчаточном ящике.

 
«Везу родственнику, но, кому именно, не помню». В пункте пропуска «Бенякони» задержан грузоперевозчик с запрещенными таблетками
«Везу родственнику, но, кому именно, не помню». В пункте пропуска «Бенякони» задержан грузоперевозчик с запрещенными таблетками
 

По словам задержанного, таблетки предназначались близкому родственнику для лечения эпилепсии. Тем не менее, на вопрос пограничников, кому именно мужчина везет лекарство, Ответа не последовало.

Препараты изъяты сотрудниками милиции для проведения экспертизы.

https://grodnonews.by/

 
 
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На белорусско-литовской границе задержан водитель грузовика с шестью пачками лекарства Frisium, в состав которого входит клобазам – опасное психотропное вещество,...
 
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