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«По ветру как яхта летит». Белорус смастерил своими руками веломобиль. Что это и как выглядит?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экологично, быстро и экономично. Житель Узденского района изобрел и изготовил необычный вид транспорта – веломобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он не выделяет выхлопных газов и, следовательно, не наносит вреда окружающей среде. С помощью электродвигателя можно развивать скорость до 20 км/час, что позволяет путешествовать на большие расстояния. К тому же для уюта есть крыша от дождя.
Когда Андрей Петровский едет на своем трехколесном транспортном средстве по дороге, кажется, все смотрят. И неудивительно, ведь такая машина существует только в единственном экземпляре. Инженер-энтузиаст собрал ее своими руками.
Андрей Петровский:
Когда они перебрались из столицы в село, нужно было отвезти сына в школу. Дорога 4 километра. Не всегда удобно ездить на авто каждый раз. А на велосипеде в дождливую погоду тоже не очень приятно.
И вот профессиональному инженеру-механику в прошлом пришла идея создать «школьный велобас». Теперь сын, к зависти остальных учеников, эффектно приезжает на занятия на столь необычном автомобиле.
Владимир Петровский:
Когда я в первый раз приехал в школу, все сказали: «Вау, классно! Что это такое?» Расспрашивали.
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Новости Беларуси. Экологично, быстро и экономично. Житель Узденского района изобрел и изготовил необычный вид транспорта – веломобиль, сообщили в программе...
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