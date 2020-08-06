Белорусские летчики смогли посадить истребитель на трассу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские летчики в ходе учений посадили на шоссе истребители и штурмовики. Такое приземление выполнить далеко не просто: автомобильная трасса намного уже, чем взлетно-посадочная полоса на аэродроме, а сажать тяжелую машину нужно вручную, без привычных приборов, сообщает «МИР 24».