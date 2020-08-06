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Белорусские летчики смогли посадить истребитель на трассу
06.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские летчики в ходе учений посадили на шоссе истребители и штурмовики. Такое приземление выполнить далеко не просто: автомобильная трасса намного уже, чем взлетно-посадочная полоса на аэродроме, а сажать тяжелую машину нужно вручную, без привычных приборов, сообщает «МИР 24».
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