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Белорусские летчики смогли посадить истребитель на трассу

06.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские летчики в ходе учений посадили на шоссе истребители и штурмовики. Такое приземление выполнить далеко не просто: автомобильная трасса намного уже, чем взлетно-посадочная полоса на аэродроме, а сажать тяжелую машину нужно вручную, без привычных приборов, сообщает «МИР 24».

Ранее тренировка служб экстренного реагирования прошла в Душанбе. По легенде учений, в торговом центре на высоте примерно 20 метров застряли двое людей. Они оказались заблокированы и не могли выбраться из горящего здания. У спасателей было всего пять минут, чтобы их вытащить.



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Это было сделано в ходе специальных учений.
 
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