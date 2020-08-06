Защитника БАТЭ дисквалифицировали на два года за участие в договорняке

Источник материала: Tut.by

Защитника БАТЭ Захара Волкова дисквалифицировали на два года за участие в договорном матче, сообщает «Прессбол».

Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.



Фото: Reuters

Напомним, в этом году в Минске проходил суд по делу о договорных матчах, одним из его фигурантов был Захар . Защитник принимал участие в договорном матче, когда являлся игроком «Нафтана». Волков явился с повинной, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. За это он был амнистирован. Тем не менее у АБФФ оставалось право наказать игрока, чем организация и воспользовалась.

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