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Защитника БАТЭ дисквалифицировали на два года за участие в договорняке
Источник материала: Tut.by
Защитника БАТЭ Захара Волкова дисквалифицировали на два года за участие в договорном матче,
Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.
Напомним, в этом году в Минске проходил суд по делу о договорных матчах, одним из его фигурантов
(Будет дополнено)
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Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам БФФ.
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