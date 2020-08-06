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Итальянская Zagato готовит эксклюзивный суперкар на базе Chevrolet Corvette

06.08.2020 18:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Миланское кузовное ателье Zagato анонсировало будущее купе IsoRivolta GTZ, которое выпустят ограниченным тиражом для узкого круга клиентов.


Пока итальянская фирма обнародовала несколько тизерных изображений IsoRivolta GTZ и поделилась первой информацией о новинке. Источником вдохновения для нового купе с карбоновым кузовом послужил спорткар Iso Rivolta A3 образца 1963 года и с компонентами от Chevrolet Corvette. В конструкции IsoRivolta GTZ также будут использованы узлы и агрегаты от американского суперкара — современного Corvette Z06.


От него творению Zagato достанется и компрессорный V8, но значительно доработанный. Объем мотора будет увеличен с 6,2 л до 6,8 л, однако его характеристики пока держатся в секрете.


Премьера IsoRivolta GTZ состоится в октябре — тогда станут известны все подробности о «двухдверке». Изготовят ее в количестве 19 экземпляров, причем большая их часть уже распродана, хотя Zagato еще даже не объявляла стоимость.

 
 
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Миланское кузовное ателье Zagato анонсировало будущее купе IsoRivolta GTZ, которое выпустят ограниченным тиражом для узкого круга клиентов.
 
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