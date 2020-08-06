В Житковичском лесхозе открылось пеллетное производство

Источник материала: ОНТ

Безотходное производство в деле. В Беларуси появится еще несколько пеллетных заводов. Их главная задача переработать низкокачественную древесину в лесхозах.

Новое пеллетное производство сегодня открылось в Житковичском лесхозе. За год здесь заготавливают более 180 тысяч кубометров древесины. А отходов только за месяц тысяча триста кубов. Плюс запас дров. Пеллетное производство здесь было и раньше. Но оно устарело. Новое способно работать без остановки. На выходе за сутки порядка 60 тонн гранул из щепы. 95% готовой продукции пойдет на экспорт.

По сути, сырье – отходы леспилок. Получается биотопливо. Весомый плюс для страны – валютная выручка. На европейском рынке, где сейчас активно отказываются от употребления углеводородов, за тонну пеллет дают около 100 евро.

Это один из шести заводов, который Минлесхоз запустил в этом году по поручению Президента. Все они уже рентабельны. За июнь первый миллион долларов уже удалось заработать. В течение года валютная выручка может увеличиться до 15 миллионов долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram