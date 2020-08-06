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Правительство изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений

06.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Правительство изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений

Правительство изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

«Правительство сейчас думает над тем, как стимулировать рост участия граждан в добровольных накопительных программах. Чтобы люди активнее откладывали себе на пенсию», — сказал Роман Головченко.

«Эта система в любом случае будет развиваться, будем работать над стимулирующими мерами, чтобы условия были привлекательными. Мы идем по такому же пути, как и другие страны», — добавил он.

Отвечая на вопросы, премьер-министр отметил, что повышение пенсионного возраста сейчас не рассматривается. По его словам, нужно проанализировать итоги предыдущей пенсионной реформы.

https://www.belta.by/

 
 
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Правительство изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом...
 
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