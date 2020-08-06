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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Московской области оперативники накрыли подпольную нарколабораторию Собрались не только с силами, но и запаслись идеями. В Московской области оперативники накрыли подпольную нарколабораторию. Специализировался цех на выпуске...

Собрались не только с силами, но и запаслись идеями. В Московской области оперативники накрыли подпольную нарколабораторию. Специализировался цех на выпуске мефедрона. К слову, заведовали производством двое братьев. Для жизни родственники арендовали приличный коттедж, а вот мастерскую по изготовлению синтетики оборудовали в бане. Как рассказали подозреваемые, ни одна партия товара не успела уйти в массы. Тем не менее, полицейские изъяли 10 килограммов психотропа и 750 литров химических реактивов.О подробностях работы семейного подряда - в материалеДвухэтажный коттедж, окруженный кирпичным забором и зарослями виноградника, на первый взгляд не отличался от других домов, чего не скажешь о его жильцах. В строении, что в Московской области, поселились двое братьев. Их целью было не укрепить родственные связи, а наладить выпуск наркотиков. Нашли оперативники и сам психотроп. Изъято 10 килограммов порошка. По заключению экспертов, сыпучее вещество - мефедрон. Братья-химики задержаны. Со слов подозреваемых, производством синтетики они занимались пару месяцев.Личность человека, который спонсировал подпольную лабораторию и заказал партию товара для своего маркета, еще предстоит установить. Уже сейчас возбуждены уголовные дела за приготовление к преступлению и незаконное производство наркотиков в особо крупном размере. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Вместе начали, вместе и отвечать.