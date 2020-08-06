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В Московской области оперативники накрыли подпольную нарколабораторию

06.08.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Собрались не только с силами, но и запаслись идеями.  В Московской области оперативники накрыли подпольную нарколабораторию. Специализировался цех на выпуске мефедрона. К слову, заведовали производством двое братьев. Для жизни родственники арендовали приличный коттедж, а вот мастерскую по изготовлению синтетики оборудовали в бане. Как рассказали подозреваемые, ни одна партия товара не успела уйти в массы.  Тем не менее, полицейские изъяли 10 килограммов психотропа и 750 литров химических реактивов. 

О подробностях работы семейного подряда - в материале Елизаветы Лакотко. Двухэтажный коттедж, окруженный кирпичным забором и зарослями виноградника, на первый взгляд не отличался от других домов, чего не скажешь о его жильцах. В строении, что в Московской области, поселились двое братьев. Их целью было не укрепить родственные связи, а наладить выпуск наркотиков. Нашли оперативники и сам психотроп. Изъято 10 килограммов порошка. По заключению экспертов, сыпучее вещество - мефедрон. Братья-химики задержаны. Со слов подозреваемых, производством синтетики они занимались пару месяцев.

Личность человека, который спонсировал подпольную лабораторию и заказал партию товара для своего маркета, еще предстоит установить. Уже сейчас возбуждены уголовные дела за приготовление к преступлению и незаконное производство наркотиков в особо крупном размере. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Вместе начали, вместе и отвечать.                                    

 
 
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Собрались не только с силами, но и запаслись идеями.  В Московской области оперативники накрыли подпольную нарколабораторию. Специализировался цех на выпуске...
 
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