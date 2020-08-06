ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Пенсия пришла 5 августа, следующая только 21 сентября». Может ли пенсионер не получать пенсию досрочно

06.08.2020 18:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В августе некоторые пенсионеры получат пенсии досрочно. Касается это тех, кому по графику выдают пенсию начиная с 10-го числа и позже. Правда, не все оказались довольны, что деньги придут раньше положенного. «Кто-то объясняет, зачем пенсия на месяц раньше? У меня 21 числа, пришла 5 августа. Следующую ждать до 21 сентября!» — возмущается читательница, написавшая в редакцию. В Минтруда поясняют, что те, кто получает пенсию на почте, при желании могут прийти за ней в привычный срок, а если пенсия приходит на карту, то «пенсионер решает сам, когда снимать ее со счета». Кроме того, выяснилось, что досрочно в августе будут выплачены не только пенсии, но и пособия по уходу за ребенком — однако не всем.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда выплачиваются «досрочные» пенсии и можно ли получить их в обычное время

Ранее в Минтруда озвучивали, что пенсии, которые, согласно графику выплат, приходятся на 10-е число и позднее, будут доступны к выплате раньше: с 3 августа — на почте и через доставочные предприятия, а с 5 августа — через банки. Но выяснилось, что какого-то единого графика досрочных выплат по стране нет. Почтовые отделения в разных регионах их все-таки устанавливали, причем даты там могут незначительно отличаться. Например, 8 августа пенсионеры из Клецкого района смогут получить пенсии за 25 и 26 августа, из Берестовицкого района — за 22−25 августа, а из Бобруйска — за 8, 24, 25, 26 августа. В контакт-центре Белпочты уточнили, что в Минске 8 августа будут выплачивать пенсии за 21−26 августа.

— Прийти нужно именно в этот день, потом пенсию можно будет получить только по обычному графику, — предупредили в контакт-центре.

Также в ведомстве поясняли, что в августе пенсии будут досрочно выплачиваться «в целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов)». Однако это показалось удобным не всем пенсионерам.

— Кто-то объясняет, зачем пенсия на месяц раньше? У меня 21 числа, пришла сегодня (5 августа. — Прим. ред.). Чтобы 9-го сходить в буфет? Когда я пойду голосовать, буфета уже не будет. Следующую ждать до 21 сентября! Или не ждать вообще?! Многие не понимают, зачем? — написала в редакцию читательница.

В Минтруда уточняли, что «право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером, и если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок». Речь здесь идет о тех, кто получает пенсию на почте. Тем, кто получает пенсию на карточку, она в любом случае будет зачислена начиная с 5 августа.

— Но когда ее снимать со счета, пенсионер решает сам, — добавляют в ведомстве.

Детские пособия тоже начали выплачивать досрочно. Но не всем

Читатели рассказывают, что некоторые из них получили раньше положенного пособия по уходу за ребенком до 3 лет.

— Нахожусь сейчас в декрете, выплаты пособия производят 17 числа каждого месяца, — рассказывает читательница Кристина. — Но почему-то за август пособие я получила 5 августа. Я понимаю, что многие выплаты производятся перед выборами немного заранее (ну традиция такая), но на две недели раньше…

Еще одна читательница Анастасия пособие досрочно не получила и осталась этим недовольна.

— В других организациях знакомым выплатили раньше, а у нас в бухгалтерии сказали, что не было приказа выплачивать, получите 28 числа, как и всегда, — говорит Анастасия.

В Минтруда поясняют, что основная цель — выплатить пенсии досрочно. Но поскольку у пенсий и пособий одинаковый порядок выплаты, те пособия, которые назначаются и выплачиваются органами соцзащиты, в августе тоже будут доступны для получения досрочно. В том числе это пособия по уходу за ребенком до 3 лет, но количество получателей таких пособие небольшое. В основном эти пособия назначаются и выплачиваются по месту работы, говорят в ведомстве.

— Тем, кто получает пособие по уходу за ребенком в органах по труду, занятости и соцзащите, они будут выплачены досрочно по тому же графику, что и пенсии. Тем, кто получает пособия по месту работы, они будут выплачены в свои сроки, — комментируют в Минтруда.

Пособия на детей в органах по труду, занятости и соцзащите получают те, кто не работает и по каким-либо причинам не может обратиться за назначением пособия по месту работы супруга (например, если супруга нет или он тоже не работает).

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В августе пенсии решили выплатить досрочно для «минимизации поездок, сокращения социальных контактов». Кроме того, некоторым досрочно выплатят и пособия по уходу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 8 граммов психотропа - это псевдоэфедрин нашли в письме из Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика