«Пенсия пришла 5 августа, следующая только 21 сентября». Может ли пенсионер не получать пенсию досрочно

Источник материала: Tut.by

В августе некоторые пенсионеры получат пенсии досрочно. Касается это тех, кому по графику выдают пенсию начиная с 10-го числа и позже. Правда, не все оказались довольны, что деньги придут раньше положенного. «Кто-то объясняет, зачем пенсия на месяц раньше? У меня 21 числа, пришла 5 августа. Следующую ждать до 21 сентября!» — возмущается читательница, написавшая в редакцию. В Минтруда поясняют, что те, кто получает пенсию на почте, при желании могут прийти за ней в привычный срок, а если пенсия приходит на карту, то «пенсионер решает сам, когда снимать ее со счета». Кроме того, выяснилось, что досрочно в августе будут выплачены не только пенсии, но и пособия по уходу за ребенком — однако не всем.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда выплачиваются «досрочные» пенсии и можно ли получить их в обычное время

Ранее в Минтруда озвучивали , что пенсии, которые, согласно графику выплат, приходятся на 10-е число и позднее, будут доступны к выплате раньше: с 3 августа — на почте и через доставочные предприятия, а с 5 августа — через банки. Но выяснилось, что какого-то единого графика досрочных выплат по стране нет. Почтовые отделения в разных регионах их все-таки устанавливали, причем даты там могут незначительно отличаться. Например, 8 августа пенсионеры из Клецкого района смогут получить пенсии за 25 и 26 августа, из Берестовицкого района — за 22−25 августа, а из Бобруйска — за 8, 24, 25, 26 августа. В контакт-центре Белпочты уточнили, что в Минске 8 августа будут выплачивать пенсии за 21−26 августа.

— Прийти нужно именно в этот день, потом пенсию можно будет получить только по обычному графику, — предупредили в контакт-центре.

Также в ведомстве поясняли, что в августе пенсии будут досрочно выплачиваться «в целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов)». Однако это показалось удобным не всем пенсионерам.

— Кто-то объясняет, зачем пенсия на месяц раньше? У меня 21 числа, пришла сегодня (5 августа. — Прим. ред.). Чтобы 9-го сходить в буфет? Когда я пойду голосовать, буфета уже не будет. Следующую ждать до 21 сентября! Или не ждать вообще?! Многие не понимают, зачем? — написала в редакцию читательница.

В Минтруда уточняли, что «право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером, и если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок». Речь здесь идет о тех, кто получает пенсию на почте. Тем, кто получает пенсию на карточку, она в любом случае будет зачислена начиная с 5 августа.

— Но когда ее снимать со счета, пенсионер решает сам, — добавляют в ведомстве.

Детские пособия тоже начали выплачивать досрочно. Но не всем

Читатели рассказывают, что некоторые из них получили раньше положенного пособия по уходу за ребенком до 3 лет.

— Нахожусь сейчас в декрете, выплаты пособия производят 17 числа каждого месяца, — рассказывает читательница Кристина. — Но почему-то за август пособие я получила 5 августа. Я понимаю, что многие выплаты производятся перед выборами немного заранее (ну традиция такая), но на две недели раньше…

Еще одна читательница Анастасия пособие досрочно не получила и осталась этим недовольна.

— В других организациях знакомым выплатили раньше, а у нас в бухгалтерии сказали, что не было приказа выплачивать, получите 28 числа, как и всегда, — говорит Анастасия.

В Минтруда поясняют, что основная цель — выплатить пенсии досрочно. Но поскольку у пенсий и пособий одинаковый порядок выплаты, те пособия, которые назначаются и выплачиваются органами соцзащиты, в августе тоже будут доступны для получения досрочно. В том числе это пособия по уходу за ребенком до 3 лет, но количество получателей таких пособие небольшое. В основном эти пособия назначаются и выплачиваются по месту работы, говорят в ведомстве.

— Тем, кто получает пособие по уходу за ребенком в органах по труду, занятости и соцзащите, они будут выплачены досрочно по тому же графику, что и пенсии. Тем, кто получает пособия по месту работы, они будут выплачены в свои сроки, — комментируют в Минтруда.

Пособия на детей в органах по труду, занятости и соцзащите получают те, кто не работает и по каким-либо причинам не может обратиться за назначением пособия по месту работы супруга (например, если супруга нет или он тоже не работает).