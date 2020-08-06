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«Пенсия пришла 5 августа, следующая только 21 сентября». Может ли пенсионер не получать пенсию досрочно
Источник материала: Tut.by
В августе некоторые пенсионеры получат пенсии досрочно. Касается это тех, кому по графику выдают пенсию начиная с 10-го числа и позже. Правда, не все оказались довольны, что деньги придут раньше положенного. «Кто-то объясняет, зачем пенсия на месяц раньше? У меня 21 числа, пришла 5 августа. Следующую ждать до 21 сентября!» — возмущается читательница, написавшая в редакцию. В Минтруда поясняют, что те, кто получает пенсию на почте, при желании могут прийти за ней в привычный срок, а если пенсия приходит на карту, то «пенсионер решает сам, когда снимать ее со счета». Кроме того, выяснилось, что досрочно в августе будут выплачены не только пенсии, но и пособия по уходу за ребенком — однако не всем.
Когда выплачиваются «досрочные» пенсии и можно ли получить их в обычное время
Ранее в Минтруда
— Прийти нужно именно в этот день, потом пенсию можно будет получить только по обычному графику, — предупредили в контакт-центре.
Также в ведомстве поясняли, что в августе пенсии будут досрочно выплачиваться «в целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов)». Однако это показалось удобным не всем пенсионерам.
— Кто-то объясняет, зачем пенсия на месяц раньше? У меня 21 числа, пришла сегодня (5 августа. — Прим. ред.). Чтобы 9-го сходить в буфет? Когда я пойду голосовать, буфета уже не будет. Следующую ждать до 21 сентября! Или не ждать вообще?! Многие не понимают, зачем? — написала в редакцию читательница.
В Минтруда уточняли, что «право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером, и если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок». Речь здесь идет о тех, кто получает пенсию на почте. Тем, кто получает пенсию на карточку, она в любом случае будет зачислена начиная с 5 августа.
— Но когда ее снимать со счета, пенсионер решает сам, — добавляют в ведомстве.
Детские пособия тоже начали выплачивать досрочно. Но не всем
Читатели рассказывают, что некоторые из них получили раньше положенного пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
— Нахожусь сейчас в декрете, выплаты пособия производят 17 числа каждого месяца, — рассказывает читательница Кристина. — Но почему-то за август пособие я получила 5 августа. Я понимаю, что многие выплаты производятся перед выборами немного заранее (ну традиция такая), но на две недели раньше…
Еще одна читательница Анастасия пособие досрочно не получила и осталась этим недовольна.
— В других организациях знакомым выплатили раньше, а у нас в бухгалтерии сказали, что не было приказа выплачивать, получите 28 числа, как и всегда, — говорит Анастасия.
В Минтруда поясняют, что основная цель — выплатить пенсии досрочно. Но поскольку у пенсий и пособий одинаковый порядок выплаты, те пособия, которые назначаются и выплачиваются органами соцзащиты, в августе тоже будут доступны для получения досрочно. В том числе это пособия по уходу за ребенком до 3 лет, но количество получателей таких пособие небольшое. В основном эти пособия назначаются и выплачиваются по месту работы, говорят в ведомстве.
— Тем, кто получает пособие по уходу за ребенком в органах по труду, занятости и соцзащите, они будут выплачены досрочно по тому же графику, что и пенсии. Тем, кто получает пособия по месту работы, они будут выплачены в свои сроки, — комментируют в Минтруда.
Пособия на детей в органах по труду, занятости и соцзащите
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«Пенсия пришла 5 августа, следующая только 21 сентября». Может ли пенсионер не получать пенсию досрочно
В августе пенсии решили выплатить досрочно для «минимизации поездок, сокращения социальных контактов». Кроме того, некоторым досрочно выплатят и пособия по уходу...
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