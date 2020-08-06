Источник материала: Новости Волковыска

Работники санэпидслужбы Гродненской области в рамках лабораторных испытаний выявили небезопасные для здоровья бахчевые. Об этом говорится в сообщении на сайте Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По результатам лабораторных испытаний выявлена пищевая продукция, несоответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям:

Дыня свежая, дата производства 05.07.2020 , срок годности 60 суток, изготовитель: ИП САНЖАР, Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, село Кызылкум, ул. Жансугирова,18, импортер в Республике Беларусь: ООО «Серена Трейд», Минский район, д. Копище, ул. Погорная,67, не соответствовала установленным требованиям по содержанию нитратов: содержание нитратов составило 290-320 мг/кг при допустимом уровне не более 90 мг/кг.

, срок годности 60 суток, изготовитель: ИП САНЖАР, Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, село Кызылкум, ул. Жансугирова,18, импортер в Республике Беларусь: ООО «Серена Трейд», Минский район, д. Копище, ул. Погорная,67, не соответствовала установленным требованиям по содержанию нитратов: содержание нитратов составило 290-320 мг/кг при допустимом уровне не более 90 мг/кг. Дыня свежая «Торпеда», урожай 2020 года, дата упаковывания 02.07.2020, срок годности с даты упаковывания 25 суток (годен до 27.07.2020), условия хранения при температуре от 0 до 130 С и относительной влажности от 85% до 90%, изготовитель: ИП «Adal Agro» Туркестанская область Мактааральский район, Мактааральский с.о., с. Нурмухамеда Есентаева, ул. Бастау, 48/8, Поставщик: Частное торговое унитарное предприятие «Альтвей», 210016, г. Витебск, ул. 3-я Линия ГСК-19, бокс 109 (офис 1), не соответствовала установленным требованиям по содержанию нитратов: фактическое значение составило 136 мг/кг при нормируемом 90 мг/кг.

В центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рекомендуют потребителям при покупке пищевой продукции обращать внимание на соблюдение условий ее хранения и реализации. Приобретая продукцию на рынке, следует убедиться в наличии у продавца документов, подтверждающих качество и безопасность.

Не надо покупать продукты с рук или в местах несанкционированной торговли.

Специалисты также советуют при покупке арбузов и дынь обращать особое внимание на целостность поверхности. Перед покупкой внимательно осмотрите товар – на корке не должно быть трещин, вмятин, признаков порчи. Продажа бахчевых культур частями, с надрезами для демонстрации спелости плода, не допускается.