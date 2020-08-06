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Лукашенко: Беларусь готова и далее способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу ситуации на юго-востоке Украины. Об этом Глава государства рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает
Глава государства подчеркнул: россияне и украинцы – это братья для народа Беларуси.
Президент Беларуси уверен, что этот вопрос нужно решать коллективно.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу ситуации на юго-востоке Украины. Об этом Глава государства рассказал в интервью украинскому...
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