Лукашенко рассказал о главном качестве для президента

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, какое качество считает главным для президента, передает БЕЛТА .

Многие вопросы Главе государства касались взаимоотношений с лидерами других стран и взглядов Александра Лукашенко на президентство как профессию.

По его словам, настоящий президент должен чувствовать свой народ, а народ – своего президента.

Фото: БЕЛТА

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