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Лукашенко рассказал о главном качестве для президента
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко в
Многие вопросы Главе государства касались взаимоотношений с лидерами других стран и взглядов Александра Лукашенко на президентство как профессию.
По его словам, настоящий президент должен чувствовать свой народ, а народ – своего президента.
Фото: БЕЛТА
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