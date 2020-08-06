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Лукашенко рассказал о главном качестве для президента

06.08.2020 19:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал о главном качестве для президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, какое качество считает главным для президента, передает БЕЛТА.

Многие вопросы Главе государства касались взаимоотношений с лидерами других стран и взглядов Александра Лукашенко на президентство как профессию.

По его словам, настоящий президент должен чувствовать свой народ, а народ – своего президента.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, какое качество считает главным для президента,...
 
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