Источник материала: Новости Волковыска

По информации инициативы «Честные люди», за два дня досрочного голосования на президентских выборах в Республике Беларусь задержано уже 14 независимых наблюдателей, которые были аккредитованы для контроля избирательного процесса на участках.

Все наблюдатели были аккредитованы и вели наблюдение возле участков для голосования, так как в помещение для голосования практически никто из них не попал из-за введенных ЦИК ограничений.

Из 14 задержанных наблюдателей «Честных людей» троих отпустили после беседы, еще 11 человек задержаны до суда или уже отбывают наказание – до 10 суток.

Наблюдатель около избирательного участка





Фото из фейсбука Юрия Воскресенского

«Наблюдатель на участке. Конечно, это фото облетит весь мир. Очередной штрих к циничному спектаклю под названием «выборы», — написал он.

«Честные люди» сообщают, что за 2 дня предварительного голосования зафиксировано уже 3056 нарушений избирательного кодекса.