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«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. И все-таки «Гомель». Обладателем бронзовых медалей чемпионата страны по хоккею на траве среди мужских команд стал клуб из города над Сожем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В четвертой игре серии южане на выезде в напряженной борьбе обыграли спортсменов СДЮШОР «Минск»-РЦОП. Столичные хоккеисты открыли счет, но гости еще в первой четверти его сравняли. Решающий момент случился в самом конце третьей 15-минутки: гомельчане вырвались вперед. До финального свистка счет больше не менялся. 2:1 – и бронзовые медали у «Гомеля».
Геннадий Католиков, главный тренер ХК «Гомель»:
Напомним, днем ранее золотые медали чемпионата достались игрокам хоккейного клуба «Минск», которые по итогам трех матчей оказались сильнее соперников из брестского «Строителя».
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«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд
Новости Беларуси. И все-таки «Гомель». Обладателем бронзовых медалей чемпионата страны по хоккею на траве среди мужских команд стал клуб из города над Сожем,...
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