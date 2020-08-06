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«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд

06.08.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. И все-таки «Гомель». Обладателем бронзовых медалей чемпионата страны по хоккею на траве среди мужских команд стал клуб из города над Сожем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд

В четвертой игре серии южане на выезде в напряженной борьбе обыграли спортсменов СДЮШОР «Минск»-РЦОП. Столичные хоккеисты открыли счет, но гости еще в первой четверти его сравняли. Решающий момент случился в самом конце третьей 15-минутки: гомельчане вырвались вперед. До финального свистка счет больше не менялся. 2:1 – и бронзовые медали у «Гомеля».

«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд

Геннадий Католиков, главный тренер ХК «Гомель»:
Мы планировали, естественно, завершить эту серию сухой победой, но так получилось, сегодня ребята с большим энтузиазмом, чтобы не доводить до критического момента, справились, за что я им очень благодарен.

«Планировали завершить эту серию сухой победой». «Гомель» завоевал бронзу на ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд

Напомним, днем ранее золотые медали чемпионата достались игрокам хоккейного клуба «Минск», которые по итогам трех матчей оказались сильнее соперников из брестского «Строителя».

Люди в материале: Геннадий Католиков

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. И все-таки «Гомель». Обладателем бронзовых медалей чемпионата страны по хоккею на траве среди мужских команд стал клуб из города над Сожем,...
 
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