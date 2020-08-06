Лукашенко об Интернете: Это величайшее достижение, но нужна ответственность

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил свое мнение по поводу высказываний в социальных сетях. Глава государства убежден: пользователи интернета должны нести ответственность за свои действия в Сети. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает БЕЛТА .

Президента во время интервью спросили о свободе слова в Беларуси, на что он ответил, что выступает против матов в Сети.

Александр Лукашенко высказал мнение, что на просторах интернета должна существовать ответственность.

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