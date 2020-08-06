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Алексей Авдонин: «Технология альтернативного подсчёта голосов применялась всегда во время «цветных революций»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Насколько предвыборные программы кандидатов в Президенты близки к реальности? Кому и зачем нужен параллельный подсчет голосов избирателей? И как мирные протесты превращаются в «цветные революции»?
«Технология альтернативного подсчета голосов применялась всегда во время «цветных революций»
Илона Волынец, СТВ:
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Об альтернативном подсчете голосов на президентских выборах: «Идентифицировать и подтвердить, что данная цифра соответствует действительности, очень сложно»
Но вы же понимаете, встает вопрос: кто контролирует, во-первых, серверы и кто контролирует алгоритмы подсчета? И можно таким образом показать не те цифры, которые, условно, им кто-то будет высылать, они будут реально подсчитывать. Можно показать совершенно иные цифры. А идентифицировать и подтвердить, что данная цифра соответствует действительности, очень сложно. На это и рассчитано. Эффект эмоционального восприятия – когда, условно, официальные органы говорят один результат голосования, а такие платформы начинают показывать совершенно иные.
Такая методика для развития «цветной революции» является неотъемлемой, то есть они применяются всегда. Вся манипуляция, связанная с использованием таких платформ, как раз и ориентирована на дезорганизацию, дезинформирование нашего населения, внушение им каких-то пустых идей, мнимых идей и с помощью их пытаться вывести людей на улицы.
«Каждому гражданину Беларуси надо задаться вопросом: а должен ли я подчиняться указаниям, которые идут со стороны?»
Илона Волынец:
Алексей Авдонин:
«Надо брать несколько источников и смотреть на события с разных сторон»
Илона Волынец:
Алексей Авдонин:
«Нельзя допускать какого-то разделения нации»
Мы – единый народ, и разделение в условиях, когда сейчас во всем мире наблюдается экономический спад, идет постпандемийное воздействие на все страны, в этих условиях нельзя допускать какого-то разделения нации. Наоборот, надо сплотиться для того, чтобы решить и пройти этот период достаточно легко.
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Алексей Авдонин: «Технология альтернативного подсчёта голосов применялась всегда во время «цветных революций»
Новости Беларуси. Насколько предвыборные программы кандидатов в Президенты близки к реальности? Кому и зачем нужен параллельный подсчет голосов избирателей? И...
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