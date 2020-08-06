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Алексей Авдонин: «Технология альтернативного подсчёта голосов применялась всегда во время «цветных революций»

06.08.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Насколько предвыборные программы кандидатов в Президенты близки к реальности? Кому и зачем нужен параллельный подсчет голосов избирателей? И как мирные протесты превращаются в «цветные революции»?  

Об этом и не только поговорим с нашим гостем. В студии программы Новости «24 часа» Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

«Технология альтернативного подсчета голосов применялась всегда во время «цветных революций»

Алексей Авдонин: «Технология альтернативного подсчёта голосов применялась всегда во время «цветных революций»

Илона Волынец, СТВ:
Альтернативные кандидаты сейчас пытаются организовать параллельный подсчет голосов. Они предлагают избирателям зарегистрироваться на определенной платформе, прийти на участок, сфотографировать бюллетень, отправить его (причем сам лист сложить определенным образом). Что вы скажете по этому поводу?  

Алексей Авдонин: «Технология альтернативного подсчёта голосов применялась всегда во время «цветных революций»

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Технология альтернативного подсчета голосов применялась всегда во время «цветных революций». Использовались методы экзитполов, то есть это опрос во время выхода, если дословно переводить и понимать эту технологию. А сейчас, в век цифровизации, есть отдельные платформы, которые позволяют таким образом якобы подсчитывать голоса.  

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Но вы же понимаете, встает вопрос: кто контролирует, во-первых, серверы и кто контролирует алгоритмы подсчета? И можно таким образом показать не те цифры, которые, условно, им кто-то будет высылать, они будут реально подсчитывать. Можно показать совершенно иные цифры. А идентифицировать и подтвердить, что данная цифра соответствует действительности, очень сложно. На это и рассчитано. Эффект эмоционального восприятия – когда, условно, официальные органы говорят один результат голосования, а такие платформы начинают показывать совершенно иные. 

Алексей Авдонин: «Технология альтернативного подсчёта голосов применялась всегда во время «цветных революций»

Такая методика для развития «цветной революции» является неотъемлемой, то есть они применяются всегда. Вся манипуляция, связанная с использованием таких платформ, как раз и ориентирована на дезорганизацию, дезинформирование нашего населения, внушение им каких-то пустых идей, мнимых идей и с помощью их пытаться вывести людей на улицы.  

«Каждому гражданину Беларуси надо задаться вопросом: а должен ли я подчиняться указаниям, которые идут со стороны?»

Алексей Авдонин: «Технология альтернативного подсчёта голосов применялась всегда во время «цветных революций»

Илона Волынец:
Мы видим, что это уже происходит. Уже в Telegram-каналах стали появляться призывы о том, как люди должны вести себя именно в день выборов. Причем определяется конкретное время: во сколько вы должны выйти… Не только в столице, но и по городам всей страны. То есть получается, что провокациям все-таки быть?  

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Алексей Авдонин:   
Здесь самое важное понимать, что такие призывы, в принципе, типичны для мероприятий, связанных с воздействием на толпу. И здесь каждому гражданину Беларуси надо задаться вопросом: а должен ли я подчиняться указаниям, которые идут со стороны тех стран или тех участников, которые даже в Беларуси ни разу не были, которые ориентированы на формирование ненависти внутри нашего белорусского общества? Должен ли я, прочитав эти посылы, подчиняться им?  

Алексей Авдонин: «Технология альтернативного подсчёта голосов применялась всегда во время «цветных революций»

«Надо брать несколько источников и смотреть на события с разных сторон»

Илона Волынец:
Как избирателю фильтровать эту информацию в интернете? Как отличить фейк от достоверного источника информации?  

Алексей Авдонин: «Технология альтернативного подсчёта голосов применялась всегда во время «цветных революций»

Алексей Авдонин:
Надо брать несколько источников и смотреть на события с разных сторон. Не надо брать исключительно те каналы, которые формируют у вас ощущение агрессии или ненависти. Когда вы эмоционально чувствуете, что у вас есть ощущение некого негатива, сразу понимайте, что это чистая манипуляция, которая в первую очередь ориентирована не на то, чтобы вы правильно восприняли то или иное событие. А ориентирована как раз на то, чтобы управлять вами, манипулировать вами на уровне первичных эмоций, инстинктов. Это разделение общества на своих и чужих, за и против. Этого допустить нельзя.  

«Нельзя допускать какого-то разделения нации»

Мы – единый народ, и разделение в условиях, когда сейчас во всем мире наблюдается экономический спад, идет постпандемийное воздействие на все страны, в этих условиях нельзя допускать какого-то разделения нации. Наоборот, надо сплотиться для того, чтобы решить и пройти этот период достаточно легко.  

Люди в материале: Алексей Авдонин, Илона Волынец, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
 
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Новости Беларуси. Насколько предвыборные программы кандидатов в Президенты близки к реальности? Кому и зачем нужен параллельный подсчет голосов избирателей? И...
 
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