ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Диспетчеры энергосистемы Беларуси провели противоаварийную тренировку

06.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Диспетчеры энергосистемы Беларуси провели противоаварийную тренировку

Межсистемную противоаварийную тренировку на тему «Подача напряжения на собственные нужды Белорусской АЭС в случае особой системной аварии» провели в ГПО «Белэнерго», сообщили БЕЛТА в объединении.

Целью была отработка взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала белорусской энергосистемы при возникновении нештатных ситуаций, нарушений режимов работы оборудования. В тренировке приняли участие представители РУП «Витебскэнерго», а также Белорусской АЭС.

Отработаны действия в соответствии с инструкцией по подаче напряжения на собственные нужды БелАЭС после наиболее тяжелых нарушений нормального режима с частичным или полным погашением энергосистемы. «По легенде тренировки образовалась сложная режимная ситуация, когда значительная часть энергосистемы осталась без напряжения, отключены практически все источники генерации. Была поставлена задача в кратчайшее время создать передачу мощности от оставшегося в работе блока Лукомльской ГРЭС на шины Белорусской АЭС для обеспечения работы вспомогательного оборудования, защит и автоматики, систем безопасности, включения отключившегося оборудования. Оперативно-диспетчерский персонал энергосистемы успешно решил поставленную задачу», — рассказали в «Белэнерго» о ходе тренировки.

Как отметили в объединении, тренировка позволила проверить готовность оперативно-диспетчерских звеньев к работе в условиях интеграции в объединенную энергосистему Беларуси атомной электростанции и к действиям в нештатных ситуациях.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межсистемную противоаварийную тренировку на тему «Подача напряжения на собственные нужды Белорусской АЭС в случае особой системной аварии» провели в ГПО...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: у нас нет олигархов и при мне их не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика