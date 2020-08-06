Диспетчеры энергосистемы Беларуси провели противоаварийную тренировку

Источник материала: Вороновская газета





Межсистемную противоаварийную тренировку на тему «Подача напряжения на собственные нужды Белорусской АЭС в случае особой системной аварии» провели в ГПО «Белэнерго», сообщили БЕЛТА в объединении.

Целью была отработка взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала белорусской энергосистемы при возникновении нештатных ситуаций, нарушений режимов работы оборудования. В тренировке приняли участие представители РУП «Витебскэнерго», а также Б елорусской АЭС.

Отработаны действия в соответствии с инструкцией по подаче напряжения на собственные нужды БелАЭС после наиболее тяжелых нарушений нормального режима с частичным или полным погашением энергосистемы. «По легенде тренировки образовалась сложная режимная ситуация, когда значительная часть энергосистемы осталась без напряжения, отключены практически все источники генерации. Была поставлена задача в кратчайшее время создать передачу мощности от оставшегося в работе блока Лукомльской ГРЭС на шины Белорусской АЭС для обеспечения работы вспомогательного оборудования, защит и автоматики, систем безопасности, включения отключившегося оборудования. Оперативно-диспетчерский персонал энергосистемы успешно решил поставленную задачу», — рассказали в «Белэнерго» о ходе тренировки.

Как отметили в объединении, тренировка позволила проверить готовность оперативно-диспетчерских звеньев к работе в условиях интеграции в объединенную энергосистему Беларуси атомной электростанции и к действиям в нештатных ситуациях.

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