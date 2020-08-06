«Дети собирают автомат»: смотрите, какой трэш творился на празднике, которым заменили митинг Тихановской

Источник материала: KYKY

Сегодня вместо грандиозного митинга-концерта Светланы Тихановской и ее команды в минском парке Дружбы народов устроили праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. Это произошло по инициативе минских властей, которым вдруг срочно понадобилось ну хоть чем-то занять Бангалор. Журналист «Свободы» Алесь Пилецкий провел с места событий прямую трансляцию . Мы полностью ее отсмотрели – и показываем вам это торжество агрогламура и флагов коммунистов.

Всем здравствуйте.

Первый гость ивента, не сбежавший от журналиста. Связист. Заглянул посмотреть на концерт и особенно на Солодуху. В курсе, что День железнодорожных войск в Беларуси отмечают круглый год. Не расстроен, что митинг Тихановской отменили: праздник лучше, чем выборы. Уже проголосовал досрочно.

Полевая кухня: дают кашу, хлеб, чай. Пилецкий неуверенно предполагает, что это, наверное, вкусно.

Караоке. Две девушки проникновенно поют «А-а-а, меня накрывает его волнами, а-а-а, кругом одни мальчики, а он – мужчина». Музыка доносится из колонок, а экран с текстом установлен на большом военном автомобиле, который в армии, дерзнем предположить, служит совсем другим целям.

«А-а-а, меня накрывает его волнами»!

Выступает лучезарная певица Жанет. Желает всем здоровья и благополучия, кричит «Поздравляю!» и запевает про простуженный город, в котором холодно.

Второй гость, не испугавшийся журналиста с микрофоном. Концерт оценивает как классный, суперский. Тут много всего интересного, много техники. Сам служил в Сморгони, но живет в Минске. Про сорвавшийся митинг Тихановской ничего не слышал, но смотрел ее выступление по телевизору – из всех кандидатов симпатизирует именно ей. Проголосовал досрочно, потому что ну а что.

Счастливые дети занимаются самым детским на свете делом – складывают автомат.

Третий гость (в полосатенькой рубашке). Служил в железнодорожных войсках в Украине, в Сибири, потом приехал в Беларусь. Вообще живет в Слуцке, живет хорошо. Не уточнил, как очутился в Минске. Политика ему до лампочки. На выборах проголосует за «классного парня, бляха». Уверен, что женщина у власти, как и на корабле, – это к беде. Поддерживает Лукашенко в том, что Конституция не под женщину.

Четвертый гость. Появился в кадре, потому что услышал, что кто-то поддерживает Лукашенко. Такое он осуждает. Предлагает свое мнение держать при себе. Выступает против геноцида. Недоволен, что иной раз поднимает крышку унитаза – а там все под контролем.

К р а с и в о.

Звучит заводная песня со словами «Жена-жена, дорогая моя, люблю тебя, ну а ты – меня». Исполнитель минимум дважды просит зрителей петь куплет вместе с ним, но все молчат.

Пятый гость. Член Коммунистической партии Беларуси. О празднике узнал, потому что мероприятие популярное, реклама буквально всюду. Убежден, что каждый достоин праздника в свою честь – железнодорожные войска не исключение. Возмущен, что Тихановская обещает новые выборы – это несерьезно. И вообще, женщина – устроительница уюта и любви, что бы там ни говорил Ленин о том, что президентом может быть любая кухарка. Гордится, что за 26 лет Лукашенко сделал так, что Беларусь отличается от всех остальных республик Советского Союза, поэтому для миллионов беларусов ему нет альтернативы.

Шестой гость. Сожалеет, что о беларусах и организованных ими праздниках отзываются как о колхозных – мол, «че-то не прикольно». Но это ложь: все зависит от того, кто делает. Ведь митинг Тихановской в Минске стал главным оупен-эйром лета. Желает всем приятного настроения.

Просто состояние души.