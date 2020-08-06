|
Александр Лукашенко: у нас нет олигархов и при мне их не будет
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у нас в стране нет олигархов, и при действующем Президенте их не появится. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, информирует
Александр Лукашенко отметил: олигархов в стране быть не может.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у нас в стране нет олигархов, и при действующем Президенте их не появится. Об этом он рассказал в интервью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)