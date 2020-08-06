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Александр Лукашенко: у нас нет олигархов и при мне их не будет

06.08.2020 19:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко: у нас нет олигархов и при мне их не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у нас в стране нет олигархов, и при действующем Президенте их не появится. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, информирует БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил: олигархов в стране быть не может.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у нас в стране нет олигархов, и при действующем Президенте их не появится. Об этом он рассказал в интервью...
 
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