Александр Лукашенко: у нас нет олигархов и при мне их не будет

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у нас в стране нет олигархов, и при действующем Президенте их не появится. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, информирует БЕЛТА .

Александр Лукашенко отметил: олигархов в стране быть не может.

Фото: БЕЛТА

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