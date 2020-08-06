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Стартовал групповой этап хоккейного Кубка Салея-2020

06.08.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартовал групповой этап хоккейного Кубка Салея-2020

Сегодня стартовал групповой этап хоккейного Кубка Салея-2020. 

В турнире участвуют 14 клубов. Они разделены на две группы. Путевки в финальный раунд достанутся командам, которые займут в своих семёрках первое и второе места. Решающий раунд Кубка Салея состоится 29 и 30 августа в формате «финала четырех». В первый день победители групповой стадии встретятся со минскими «Юностью» и «Динамо». 

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Сегодня стартовал групповой этап хоккейного Кубка Салея-2020.  В турнире участвуют 14 клубов. Они разделены на две группы. Путевки в финальный раунд достанутся...
 
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