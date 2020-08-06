Источник материала: ОНТ

Сегодня стартовал групповой этап хоккейного Кубка Салея-2020.

В турнире участвуют 14 клубов. Они разделены на две группы. Путевки в финальный раунд достанутся командам, которые займут в своих семёрках первое и второе места. Решающий раунд Кубка Салея состоится 29 и 30 августа в формате «финала четырех». В первый день победители групповой стадии встретятся со минскими «Юностью» и «Динамо».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram