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Стартовал групповой этап хоккейного Кубка Салея-2020
Источник материала: ОНТ
Сегодня стартовал групповой этап хоккейного Кубка Салея-2020.
В турнире участвуют 14 клубов. Они разделены на две группы. Путевки в финальный раунд достанутся командам, которые займут в своих семёрках первое и второе места. Решающий раунд Кубка Салея состоится 29 и 30 августа в формате «финала четырех». В первый день победители групповой стадии встретятся со минскими «Юностью» и «Динамо».
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Сегодня стартовал групповой этап хоккейного Кубка Салея-2020. В турнире участвуют 14 клубов. Они разделены на две группы. Путевки в финальный раунд достанутся...
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