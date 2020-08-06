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Водители фур пытались прорваться в Польшу с грузом сигарет
06.08.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники Надбужанского отдела пограничной службы Республики
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Сотрудники Надбужанского отдела пограничной службы Республики Польша предотвратили контрабанду 80 000 пачек сигарет на сумму более 1 миллиона злотых из Беларуси...
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