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Водители фур пытались прорваться в Польшу с грузом сигарет

06.08.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Надбужанского отдела пограничной службы Республики Польша предотвратили контрабанду 80 000 пачек сигарет на сумму более 1 миллиона злотых из Беларуси в Польшу.

Водители фур пытались прорваться в Польшу с грузом сигарет


31 июля в пограничном контрольно-пропускном пункте в Кротошине водители грузовиков, после проверки документов, не прошли проверку грузового пространства прицепа, попытались сбежать и отогнали транспортное средство от пункта таможенного оформления.

Сотрудники пограничного поста в Тересполе начали преследование и вскоре нашли брошенный грузовик. Вокруг полуприцепа грузовика стояли ящики с сигаретами без польских акцизных марок.

В результате предпринятых действий были задержаны двое граждан в возрасте 41 и 31 лет, водители грузовиков. Теперь они ответят за попытку незаконно ввезти 80 000 пачек сигарет на сумму более 1,1 млн. злотых.

По решению районного суда г. Бяла-Подляска оба задержанных были временно арестованы на три месяца.

 
 
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  Сотрудники Надбужанского отдела пограничной службы Республики Польша предотвратили контрабанду 80 000 пачек сигарет на сумму более 1 миллиона злотых из Беларуси...
 
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