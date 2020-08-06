Водители фур пытались прорваться в Польшу с грузом сигарет

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Надбужанского отдела пограничной службы Республики Польша предотвратили контрабанду 80 000 пачек сигарет на сумму более 1 миллиона злотых из Беларуси в Польшу.







31 июля в пограничном контрольно-пропускном пункте в Кротошине водители грузовиков, после проверки документов, не прошли проверку грузового пространства прицепа, попытались сбежать и отогнали транспортное средство от пункта таможенного оформления.



Сотрудники пограничного поста в Тересполе начали преследование и вскоре нашли брошенный грузовик. Вокруг полуприцепа грузовика стояли ящики с сигаретами без польских акцизных марок.



В результате предпринятых действий были задержаны двое граждан в возрасте 41 и 31 лет, водители грузовиков. Теперь они ответят за попытку незаконно ввезти 80 000 пачек сигарет на сумму более 1,1 млн. злотых.



По решению районного суда г. Бяла-Подляска оба задержанных были временно арестованы на три месяца.