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Включили Цоя, а Колесникову не пустили. Что происходит в Киевском сквере прямо сейчас

06.08.2020 20:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 6 августа, в парке Дружбы народов должен был состояться масштабный митинг Светланы Тихановской с участием Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Но власти решили, что людям интереснее сходить на другой ивент – и устроили в парке мероприятие в честь дня железнодорожных войск. А Светлане прислали письмо, мол, извините, место занято – вашего митинга не будет. 

Недалеко от парка, в Киевском сквере, устроили еще одно провластное мероприятие – «День открытых дверей учреждений дополнительного образования». Когда стало ясно, что митинга на Бангалор не будет, Тихановская и ее боевые подруги объявили, что придут как раз на этот праздник в 7 часов вечера. Несмотря на то, что еще днем около сфера заметили автозаки, а на самом ивенте дежурил сам глава минского ОМОНа, людей пришло очень много.

Посмотрите, как они ждали своего кандидата: 

В 7 вечера случилось то, чего вообще никто не ожидал – на весь сквер зазвучала песня Цоя «Перемен». Ее включил один из диджеев праздника, а затем вместе с коллегой поднял вверх руку с белым браслетом. 

Как узнала журналист «Радыё свабоды», диджеи – Кирилл и Влад – работают во Дворце детей и молодежи. «Но, скорее всего, с завтрашнего дня уже нет», – сказал один из них. В Telegram ребят уже называют героями. 

А в реальной жизни парней обыскивают: 

После песни «Перемен» музыкант с гитарой так и не смог выступить. 
 

Хедлайнером провластного мероприятия дополнительного образования был Александр Солодуха. И он приехал, но люди встретили его не так тепло, как хотелось был. Поп-звезду увели в здание кинотеатра «Киев». 

Тем временем людей очень много в сквере: 


Около 8 вечера стало известно, что в сквер пришла Мария Колесникова. 

Но Марию в сквер просто не пустили. 

Светлана Тихановская и Вероника Цепкало на подходе. Как и автозаки: 

Материал дополняется

Фото обложки: Дмитрий Брушко, TUT.by

 
 
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Сегодня, 6 августа, в парке Дружбы народов должен был состояться масштабный митинг Светланы Тихановской с участием Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Но...
 
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