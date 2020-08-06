|
Включили Цоя, а Колесникову не пустили. Что происходит в Киевском сквере прямо сейчас
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 6 августа, в парке Дружбы народов должен был состояться масштабный митинг Светланы Тихановской с участием Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Но власти решили, что людям интереснее сходить на другой ивент – и устроили в парке
Недалеко от парка, в Киевском сквере, устроили еще одно провластное мероприятие – «День открытых дверей учреждений дополнительного образования». Когда стало ясно, что митинга на Бангалор не будет, Тихановская и ее боевые подруги объявили, что придут как раз на этот праздник в 7 часов вечера. Несмотря на то, что еще днем около сфера заметили автозаки, а на самом ивенте дежурил сам глава минского ОМОНа, людей пришло очень много.
Посмотрите, как они ждали своего кандидата:
В 7 вечера случилось то, чего вообще никто не ожидал – на весь сквер зазвучала песня Цоя «Перемен». Ее включил один из диджеев праздника, а затем вместе с коллегой поднял вверх руку с белым браслетом.
Как узнала журналист «Радыё свабоды», диджеи – Кирилл и Влад – работают во Дворце детей и молодежи. «Но, скорее всего, с завтрашнего дня уже нет», – сказал один из них. В Telegram ребят уже называют героями.
А в реальной жизни парней обыскивают:
После песни «Перемен» музыкант с гитарой так и не смог выступить.
Хедлайнером провластного мероприятия дополнительного образования был Александр Солодуха. И он приехал, но люди встретили его не так тепло, как хотелось был. Поп-звезду увели в здание кинотеатра «Киев».
Тем временем людей очень много в сквере:
Но Марию в сквер просто не пустили.
Светлана Тихановская и Вероника Цепкало на подходе. Как и автозаки:
Материал дополняется
Фото обложки: Дмитрий Брушко, TUT.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 6 августа, в парке Дружбы народов должен был состояться масштабный митинг Светланы Тихановской с участием Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Но...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)