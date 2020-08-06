Мировые цены на продовольствие растут второй месяц подряд

Источник материала: Ежедневник

По данным специализированного доклада ФАО, цены на продовольствие в мире продолжают расти второй месяц подряд, причем значительнее всего подорожали растительные масла и молочная продукция.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в июле составило 94,2 пункта, что на 1,2% больше, чем в июне, и почти на 1% выше, чем в июле 2019 года.

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 7,6% по сравнению с его июньским значением и достиг максимального за последние пять месяцев уровня: рост международных котировок на основные виды растительных масел обусловлен ожидаемым снижением объемов производства, как в случае пальмового масла, а также активизацией международного импортного спроса и нехваткой рабочих-мигрантов.

За истекший месяц значение Индекса цен на молочные продукты ФАО увеличилось на 3,5%, причем повышение цен затронуло все входящие в него продукты: от сливочного масла и сыра до сухого молока.

Значение Индекса цен на зерновые ФАО практически не изменилось по сравнению с его июньским уровнем: с одной стороны, масштабные закупки, произведенные Китаем в Соединенных Штатах Америки, спровоцировали резкий рост цен на кукурузу и сорго, с другой – хорошие виды на урожай риса в 2020 году привели к падению цен на рис. Цены на пшеницу изменились незначительно на фоне замедления торговой активности.

Значение Индекса цен на сахар ФАО выросло на 1,4%: обнадеживающие данные по объему производства сахара в Бразилии позволили лишь отчасти нивелировать последствия роста цен на энергоносители, а также ожидаемое падение производства сахара в Таиланде, пострадавшем от затяжной засухи.

Июльское значение Индекса цен на мясо ФАО оказалось на 1,8% ниже, чем месяц назад, и на 9,2% ниже соответствующего периода прошлого года. Котировки свинины и говядины в июле снизились: импортный спрос в мире остается ниже экспортного предложения, несмотря на обусловленные пандемией перебои, отмечающиеся в ключевых экспортирующих регионах. Цены на мясо птицы увеличились, что обусловлено сокращением объемов производства в Бразилии из-за роста цен на корма и ожидаемого падения спроса в перспективе.