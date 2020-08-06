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Президент Беларуси о досрочном голосовании: люди валом пошли – говорит о том, что люди насторожились
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому Министерству внутренних дел надо активизировать работу с людьми, нам люди подскажут все. Опирайтесь на наших людей, белорусов. Они сегодня (я нутром это чую) поняли, что могут потерять страну. И это досрочное голосование, что люди валом пошли голосовать досрочно, говорит о том, что люди насторожились. Они уцепились за этот кусок земли, и его потерять не хотят.
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Президент Беларуси о досрочном голосовании: люди валом пошли – говорит о том, что люди насторожились
Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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