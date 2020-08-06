Вооруженный мужчина захватил заложников в банке французского Гавра

Источник материала: ОНТ

Мужчина захватил заложников в банке Гавра на севере Франции, информирует БЕЛТА со ссылкой на радиостанцию France Bleu .

Вооруженный мужчина зашел в отделение банка на бульваре Страсбур в центре города. Он выдвинул свои требования, о которых не сообщается.

По последним данным, сейчас внутри находятся трое человек, еще троим удалось сбежать. Здание банка оцеплено, на место прибыли отряды спецназа. С мужчиной ведутся переговоры. О пострадавших пока не сообщается.

По информации телеканал BFMTV, подозревается 34-летний местный житель, который известен полиции по ряду нарушений правопорядка.

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