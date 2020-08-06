|
Вооруженный мужчина захватил заложников в банке французского Гавра
Источник материала: ОНТ
Мужчина захватил заложников в банке Гавра на севере Франции, информирует
Вооруженный мужчина зашел в отделение банка на бульваре Страсбур в центре города. Он выдвинул свои требования, о которых не сообщается.
По последним данным, сейчас внутри находятся трое человек, еще троим удалось сбежать. Здание банка оцеплено, на место прибыли отряды спецназа. С мужчиной ведутся переговоры. О пострадавших пока не сообщается.
По информации телеканал BFMTV, подозревается 34-летний местный житель, который известен полиции по ряду нарушений правопорядка.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина захватил заложников в банке Гавра на севере Франции, информирует БЕЛТА со ссылкой на радиостанцию France Bleu. Вооруженный мужчина зашел в отделение банка на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)