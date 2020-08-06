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«Европейская» зарплата и тотальная приватизация: утопия или реальность? Мнение эксперта

06.08.2020 21:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Европейская» зарплата и тотальная приватизация: утопия или реальность? Мнение эксперта

Часто в белорусском обществе можно услышать призывы к тотальной и немедленной приватизации государственных предприятий. Однако детально данный вопрос, фактически, ни разу не был проработан. Отсюда возникает вопрос – возможна ли подобная приватизация, или все же это утопия? И что скрывается за лозунгом «хватит поддерживать неэффективные предприятия»? Ответ на эти вопросы в студии программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ постарался дать помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук Валерий Бельский.

Валерий Бельский: «Наверное, в каком-то краткосрочном периоде это невозможно. Кушать хочется всегда. Относительно неэффективных предприятий: слово «эффективность» и противоположенное ему «неэффективность» – это непростые понятия. Потому что с точки зрения предпринимателя, эффективность – это получение дохода. С точки зрения государства – это, прежде всего, получение добавленного продукта при производстве, это сохранение рабочих мест, с учетом всех альтернативных доходов от этого рабочего места, это сохранение стабильности экономической. Так вот, неэффективность в понимании многих экономистов и аналитиков сводится только к недостаточной прибыльности предприятия». 

Помощник Президента подчеркнул, что Беларусь не поддерживает неэффективные предприятия, однако критерии эффективности стоит рассматривать несколько шире.

Он также отметил, что приватизация промышленных гигантов – это довольно сложное мероприятие, которое далеко не всегда действительно необходимо. 

Валерий Бельский: «Приватизация командных высот в экономике – это не такой простой вопрос. Даже если провести параллели с зарубежным опытом, мы увидим, что промышленные гиганты – это далеко не всегда частные предприятия. Особенно в сферах естественных монополий, добычи природных ископаемых. Из 20 крупнейших нефтедобывающих компаний 15 – это предприятия государственной формы собственности. Приватизация, как процесс, тоже содержит огромные риски. У нас сейчас не закончена чековая приватизация. Огромное количество чеков имущества не были реализованы населением. Привлекательность народной приватизации – она не такая высокая, возможность была, но она до сих пор не реализована».

При этом, отвечая на вопрос о «европейских» зарплатах в Беларуси, Бельский отметил, что в Беларуси, в отличие от многих стран Европы, значительную часть расходов на себя берет государство. Так, в Беларуси имеются бесплатная медицина и образование, а также государством оплачивается значительная часть коммунальных платежей и платы за использование общественного транспорта. 

Валерий Бельский: «Мы могли бы и сегодня обеспечить заработную плату в $1000. Могли бы. Но при одном условии – за медицину придется платить, за образование придется платить, за транспорт придется платить, за коммуналку придется платить». 

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Часто в белорусском обществе можно услышать призывы к тотальной и немедленной приватизации государственных предприятий. Однако детально данный вопрос,...
 
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