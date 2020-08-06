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«Европейская» зарплата и тотальная приватизация: утопия или реальность? Мнение эксперта
Источник материала: ОНТ
Часто в белорусском обществе можно услышать призывы к тотальной и немедленной приватизации государственных предприятий. Однако детально данный вопрос, фактически, ни разу не был проработан. Отсюда возникает вопрос – возможна ли подобная приватизация, или все же это утопия? И что скрывается за лозунгом «хватит поддерживать неэффективные предприятия»? Ответ на эти вопросы в студии программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ постарался дать помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук Валерий Бельский.
Помощник Президента подчеркнул, что Беларусь не поддерживает неэффективные предприятия, однако критерии эффективности стоит рассматривать несколько шире.
Он также отметил, что приватизация промышленных гигантов – это довольно сложное мероприятие, которое далеко не всегда действительно необходимо.
При этом, отвечая на вопрос о «европейских» зарплатах в Беларуси, Бельский отметил, что в Беларуси, в отличие от многих стран Европы, значительную часть расходов на себя берет государство. Так, в Беларуси имеются бесплатная медицина и образование, а также государством оплачивается значительная часть коммунальных платежей и платы за использование общественного транспорта.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Часто в белорусском обществе можно услышать призывы к тотальной и немедленной приватизации государственных предприятий. Однако детально данный вопрос,...
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