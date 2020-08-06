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Сергей Мусиенко: «Использованная на Болотной белая ленточка перекочевала сюда»

06.08.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мусиенко: «Использованная на Болотной белая ленточка перекочевала сюда»

Интернет-пространство изобилует ложью, фейками, ненормативной лексикой и угрозами. Один лишь интернет-тролль может создать видимость присутствия в блогосфере нескольких сотен недовольных. У технологов майданов и «цветных революций» ни родины, ни флага. Только методы из страны в страну кочуют.

Сергей Мусиенко: «Использованная на Болотной белая ленточка перекочевала сюда»

Сергей Мусиенко аналитик:
Есть почерк. Почерк графологической экспертизы, у политтехнологов есть почерк. Какие-то шаблоны, условно, использованная на Болотной белая ленточка перекочевала сюда. Ну, денег не хватило за идею или времени, или еще чего-то, или тот же человек, который продумал – а может, это закладка на Россию, что мы вернемся к вам еще и с белой ленточкой. Элементы эти работают, условно, подсъемка, реплики, стендапы, мейкап кого-то, одели так или иначе. Это чисто работа, которой занимаются имиджмейкеры, политтехнологи. Ничего личного, кроме денег.

Они даже в слоганах не используют национальной специфики и понятных слов, потому что они их не знают. Это переводные вещи часто, не чувствуешь контекста языка. Заказ, какая разница, завтра приехал туда – Германия, Америка, сегодня Беларусь.

Сергей Мусиенко: «Использованная на Болотной белая ленточка перекочевала сюда»

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Люди в материале: Сергей Мусиенко

 
 
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Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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