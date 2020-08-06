Лукашенко высказался о задержанных боевиках ЧВК: Мы видели, с кем они связаны, откуда получали команды

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанными боевиками в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает БЕЛТА .

Президенту задали вопрос насчет возможного сценария после выборов, в том числе при вмешательстве третьей силы.

По словам белорусского лидера, в стране стараются не допустить дестабилизации, о чем свидетельствует задержание группы из трех десятков боевиков. Также Александр Лукашенко рассказал, что на территорию Беларуси могла проникнуть еще одна группа.

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