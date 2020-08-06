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Лукашенко высказался о задержанных боевиках ЧВК: Мы видели, с кем они связаны, откуда получали команды

06.08.2020 22:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко высказался о задержанных боевиках ЧВК: Мы видели, с кем они связаны, откуда получали команды

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанными боевиками в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает БЕЛТА.

Президенту задали вопрос насчет возможного сценария после выборов, в том числе при вмешательстве третьей силы. 

По словам белорусского лидера, в стране стараются не допустить дестабилизации, о чем свидетельствует задержание группы из трех десятков боевиков. Также Александр Лукашенко рассказал, что на территорию Беларуси могла проникнуть еще одна группа.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанными боевиками в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает БЕЛТА....
 
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