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Лукашенко высказался о задержанных боевиках ЧВК: Мы видели, с кем они связаны, откуда получали команды
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанными боевиками в
Президенту задали вопрос насчет возможного сценария после выборов, в том числе при вмешательстве третьей силы.
По словам белорусского лидера, в стране стараются не допустить дестабилизации, о чем свидетельствует задержание группы из трех десятков боевиков. Также Александр Лукашенко рассказал, что на территорию Беларуси могла проникнуть еще одна группа.
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Лукашенко высказался о задержанных боевиках ЧВК: Мы видели, с кем они связаны, откуда получали команды
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанными боевиками в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает БЕЛТА....
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