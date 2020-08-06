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Александр Лукашенко: «Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головешки»

06.08.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головешки»


Александр Лукашенко: «Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головешки»


Евгений Пустовой, корреспондент:
Американские полицейские стали на колени перед массовым хаосом. Белорусским силовикам дан карт-бланш, а понадобится – примут и дополнительные меры.

Александр Лукашенко: «Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головешки»

В правовом поле уже многие вопросы учтены, но изворотливость политтехнологов не знает границ: ни этических, ни государственных.

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Поэтому провокации легче предупредить, чем бороться с ними. Задача власти – организовать спокойное голосование, без нападок и давления на избирателей.

Александр Лукашенко: «Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головешки»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всем, кто будет голосовать, мы должны дать возможность сделать это спокойно, празднично, если хотите, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека.

Я очень внимательно мониторю ситуацию по голосованию. Достойно, красиво, идут люди, никому не мешают. Кто-то на дачу хочет поехать в выходные дни, кто-то туда, кто-то сюда. Как обычно.

Некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим.

Александр Лукашенко: или это американцы с натовцами, или из Украины кто-то поджимает, или нас восточные братья. Мы даже не знаем

Александр Лукашенко: «Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головешки»

Слаженная и спокойная работа ведомств – преграда для любого хаоса. Четкий расчет, без волнений. Ради эмоционального посыла, который уже прозвучал – любимую не отдают.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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