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Александр Лукашенко: «Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головешки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В правовом поле уже многие вопросы учтены, но изворотливость политтехнологов не знает границ: ни этических, ни государственных.
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Поэтому провокации легче предупредить, чем бороться с ними. Задача власти – организовать спокойное голосование, без нападок и давления на избирателей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень внимательно мониторю ситуацию по голосованию. Достойно, красиво, идут люди, никому не мешают. Кто-то на дачу хочет поехать в выходные дни, кто-то туда, кто-то сюда. Как обычно.
Некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим.
Слаженная и спокойная работа ведомств – преграда для любого хаоса. Четкий расчет, без волнений. Ради эмоционального посыла, который уже прозвучал – любимую не отдают.
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Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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