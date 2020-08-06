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Валерий Бельский об Александре Лукашенко: Президент уже зарекомендовал себя, показал себя эффективным менеджером
Источник материала: ОНТ
Проведенные аккредитованными центрами социологические исследования, показывают довольно высокий уровень доверия к Главе государства, находящийся на отметке в 78%. Причины столь высокого рейтинга в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук Валерий Бельский.
Помощник Президента также высказал мнение о том, что в текущую электоральную кампанию на власти оказывается небывалое информационное давление. В частности, он высказал мнение о том, что некоторые ситуации специально муссируются противниками властей, для оказания на них давления.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Валерий Бельский об Александре Лукашенко: Президент уже зарекомендовал себя, показал себя эффективным менеджером
Проведенные аккредитованными центрами социологические исследования, показывают довольно высокий уровень доверия к Главе государства, находящийся на отметке в...
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