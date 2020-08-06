Валерий Бельский об Александре Лукашенко: Президент уже зарекомендовал себя, показал себя эффективным менеджером

Источник материала: ОНТ

Проведенные аккредитованными центрами социологические исследования, показывают довольно высокий уровень доверия к Главе государства, находящийся на отметке в 78%. Причины столь высокого рейтинга в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук Валерий Бельский.

Валерий Бельский: «Исходя из его личностных качеств, исходя из его опыта. Президент уже зарекомендовал себя, показал себя эффективным менеджером. Наша экономика растет, наши рейтинги повышаются. При чем по некоторым из них мы входим в число лидеров. С этим сложно очень спорить, можно что-то напридумывать лишь. Иногда даже открыто врать.».

Помощник Президента также высказал мнение о том, что в текущую электоральную кампанию на власти оказывается небывалое информационное давление. В частности, он высказал мнение о том, что некоторые ситуации специально муссируются противниками властей, для оказания на них давления.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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