ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выборы-2020: свой выбор сделали заместитель премьер-министра Беларуси и спикер Палаты представителей

06.08.2020 22:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Выборы-2020: свой выбор сделали заместитель премьер-министра Беларуси и спикер Палаты представителей

Экватор досрочного голосования пройден – и белорусы продолжают приходить на избирательные участки до основного дня выборов. На то есть право. Как правило, такую возможность не упускают те, у кого в планах на ближайший «уикенд» поездки за город или кто хочет избежать массового скопления людей на избирательных участках в воскресенье. К тому же немало тех, у кого 9-е число – просто-напросто рабочий день. Тот случай, когда лучше раньше, чем никогда.

С тренировок на избирательный участок и обратно на тренировки. Это сегодня еще есть время проголосоватьа дальше строгий спортивный режим. Через месяц белорусский силач Вячеслав Хоронеко намерен побить абсолютный мировой рекорд, чтобы в очередной раз вписать Беларусь в Книгу Гиннесса. А пока от спортивных установок к делам гражданским.

Вячеслав Хоронеко, чемпион мира в произвольном подъеме гири, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса: «Я думаю, со мной многие согласятся, каждый просто обязан исполнить свой гражданский долг, прийти и проголосовать. Ну 9-го не получается, дней хватает проголосовать. Я исполнил свой гражданский долг. Пришел, проголосовал. Я проголосовал за процветающую и мирную Беларусь. И люблю мирную Беларусь». 

Чтобы не выбиваться из графика тренировок, досрочно свой голос на избирательном участке в Новополоцке решила отдать и чемпионка мира по воднолыжному спорту. А после – время сосредоточиться на кампании, только уже спортивной.

Анна Стрельцова, чемпионка мира по водным лыжам за электротягой: «Пришла сегодня, потому что на сборы уезжаем в Минск скоро. У нас подготовка к чемпионату Беларуси за электротягой. И потом уже времени не будет, поэтому сегодня». 

Не откладывая на завтра то, что время и занятость позволяет сделать сегодня – правом проголосовать досрочно воспользовался и вице-премьер. К выбору – без эмоций, с осознанностью, как и полагается серьезным людям, с расчетом на уверенность в завтрашнем дне. После этого – уже со спокойной душой к делам текущим. Их немало.  

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Я решил самые важные дела сделать досрочно, если есть возможность, а потом уже заниматься основной работой. Уборочная идёт, и каждый день требует внимания не только за столом и распределения от топлива и всего остального, но и выезда на места. Будем собирать хлеб!» 

В обеденное время на одном из избирательных участков в дверях появился и председатель Палаты представителей Национального собрания вместе с супругой. Почему за три дня до? Тоже не секрет – все дело в плотном графике, объясняет Владимир Андрейченко. Главное – что все по Конституции и избирательному законодательству. Оно у нас прогрессивное, отметил спикер нижней палаты парламента.   

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «На каждом из нас сегодня лежит такая колоссальная ответственность за будущее Республики Беларусь. И поэтому выбор каждого должен быть осознанным, а чтобы Республика Беларусь и дальше развивалась, чтобы наши люди могли спокойно жить, работать, важно сохранить вот эту стабильность, которая есть у нас, безопасность – это основа благосостояния, благополучия наших людей». 

Не больше пяти минут на «все про все», без очередей и в спокойной обстановке. Кто во время обеда, кто по пути домой после работы или учёбы. Главное, говорят, воскресным планам не помеха, да и с чистой совестью – ведь выбор сделан. 

Мест для голосования хватит на всех (по стране – больше пяти с половиной тысяч избирательных участков). Чтобы всё без нарушений – свыше 48 тысяч наблюдателей. «Внутренних» на нынешних выборах – рекордное количество. Больше всего – от общественных объединений (свыше 33 тысяч). Международных наблюдателей – 243 человека. Это представители СНГ и дипкорпуса. Плюс в этом году акцент и на меры безопасности – где-то на входе выдают целые комплекты: маски, перчатки и ручки. А в остальном алгоритм работы избирательных участков все тот же! 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экватор досрочного голосования пройден – и белорусы продолжают приходить на избирательные участки до основного дня выборов. На то есть право. Как правило, такую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головешки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика