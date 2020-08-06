Выборы-2020: свой выбор сделали заместитель премьер-министра Беларуси и спикер Палаты представителей

Источник материала: ОНТ

Экватор досрочного голосования пройден – и белорусы продолжают приходить на избирательные участки до основного дня выборов. На то есть право. Как правило, такую возможность не упускают те, у кого в планах на ближайший «уикенд» поездки за город или кто хочет избежать массового скопления людей на избирательных участках в воскресенье. К тому же немало тех, у кого 9-е число – просто-напросто рабочий день. Тот случай, когда лучше раньше, чем никогда.

С тренировок на избирательный участок и обратно на тренировки. Это сегодня еще есть время проголосовать, а дальше строгий спортивный режим. Через месяц белорусский силач Вячеслав Хоронеко намерен побить абсолютный мировой рекорд, чтобы в очередной раз вписать Беларусь в Книгу Гиннесса. А пока от спортивных установок к делам гражданским.

Вячеслав Хоронеко, чемпион мира в произвольном подъеме гири, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса: «Я думаю, со мной многие согласятся, каждый просто обязан исполнить свой гражданский долг, прийти и проголосовать. Ну 9-го не получается, дней хватает проголосовать. Я исполнил свой гражданский долг. Пришел, проголосовал. Я проголосовал за процветающую и мирную Беларусь. И люблю мирную Беларусь».

Чтобы не выбиваться из графика тренировок, досрочно свой голос на избирательном участке в Новополоцке решила отдать и чемпионка мира по воднолыжному спорту. А после – время сосредоточиться на кампании, только уже спортивной.

Анна Стрельцова, чемпионка мира по водным лыжам за электротягой: «Пришла сегодня, потому что на сборы уезжаем в Минск скоро. У нас подготовка к чемпионату Беларуси за электротягой. И потом уже времени не будет, поэтому сегодня».

Не откладывая на завтра то, что время и занятость позволяет сделать сегодня – правом проголосовать досрочно воспользовался и вице-премьер. К выбору – без эмоций, с осознанностью, как и полагается серьезным людям, с расчетом на уверенность в завтрашнем дне. После этого – уже со спокойной душой к делам текущим. Их немало.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Я решил самые важные дела сделать досрочно, если есть возможность, а потом уже заниматься основной работой. Уборочная идёт, и каждый день требует внимания не только за столом и распределения от топлива и всего остального, но и выезда на места. Будем собирать хлеб!»

В обеденное время на одном из избирательных участков в дверях появился и председатель Палаты представителей Национального собрания вместе с супругой. Почему за три дня до? Тоже не секрет – все дело в плотном графике, объясняет Владимир Андрейченко. Главное – что все по Конституции и избирательному законодательству. Оно у нас прогрессивное, отметил спикер нижней палаты парламента.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «На каждом из нас сегодня лежит такая колоссальная ответственность за будущее Республики Беларусь. И поэтому выбор каждого должен быть осознанным, а чтобы Республика Беларусь и дальше развивалась, чтобы наши люди могли спокойно жить, работать, важно сохранить вот эту стабильность, которая есть у нас, безопасность – это основа благосостояния, благополучия наших людей».

Не больше пяти минут на «все про все», без очередей и в спокойной обстановке. Кто во время обеда, кто по пути домой после работы или учёбы. Главное, говорят, воскресным планам не помеха, да и с чистой совестью – ведь выбор сделан.

Мест для голосования хватит на всех (по стране – больше пяти с половиной тысяч избирательных участков). Чтобы всё без нарушений – свыше 48 тысяч наблюдателей. «Внутренних» на нынешних выборах – рекордное количество. Больше всего – от общественных объединений (свыше 33 тысяч). Международных наблюдателей – 243 человека. Это представители СНГ и дипкорпуса. Плюс в этом году акцент и на меры безопасности – где-то на входе выдают целые комплекты: маски, перчатки и ручки. А в остальном алгоритм работы избирательных участков все тот же!

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