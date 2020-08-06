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Александр Ивановский: «Мы, конечно, отличаемся от Сирии, от Ливии, у нас своя специфика»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интернет-пространство изобилует ложью, фейками, ненормативной лексикой и угрозами. Это элементы политической субкультуры. Так было в других странах, так сейчас происходит в Беларуси.
Александр Ивановский, аналитик:
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Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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