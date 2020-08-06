Ключевые тезисы Послания Президента народу и парламенту – в повседневной жизни белорусов

Источник материала: ОНТ

Жизнь в регионах не должна уступать жизни в столице – один из главных посылов Президента. Звучал он и во время послания Главы государства белорусскому народу и парламенту. И какая бы тема не звучала – экономика, строительство жилья, медицина, создание новых предприятий и рабочие места – во главе угла человек. Именно от качественного развития этих показателей во многом зависит уровень жизни людей во всех уголках страны.

Брать завтра зонтик или будет жара – прогнозы погоды в Гродненской области теперь станут точнее. В регионе запустили современный доплеровский метеорологический радиолокатор. Сложная техника работает в режиме реального времени, передавая информацию в аэропорты, хозяйства, строительным и дорожным службам. Система умеет практически всё: следит за движением облаков, атмосферных фронтов, зонами осадков и ветрами. Видит ситуацию в радиусе 250 км.

До конца года такой же локатор установят и в Бресте. Таким образом, в Беларуси будет создана единая метеосеть. Страна войдет в десятку ведущих стран мира в деле наблюдения за погодой. А специалисты разных сфер получат возможность оперативно принимать решения. И такая инвестиция в развитие регионов, о которой не раз говорил и Глава государства, дорогого стоит.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: «И пусть это не огромный объект по инвестициям, по созданию рабочих мест, но это очень важный для нашей страны, для гидрометеорологической службы объект. Ведь и экономика, и в целом люди, и жизнь, и здоровье. Мы видим это сегодня в мире, что происходит в природе, зависят от своевременного и качественного прогнозирования погоды и предупреждения, и упреждения».

Строительная отрасль отчетливо показывает, насколько государство ориентировано на людей. Доступное жилье, школы, больницы – буквально за год в Могилевской области произошел настоящий строительный прорыв. При городской больнице скорой помощи заработал роддом, в Осиповичах пациентов принимает терапевтический корпус районной клиники. А еще построили большую школу с бассейном в «молодом» микрорайоне Казимировка, отремонтировали мост в Славгороде.

Левон Аркелян, директор Могилёвского домостроительго комбината: «Вспомните, когда лет 20 назад у нас не было работы, и наши строители за рублем ехали в соседние страны. На сегодняшний день на примере моего предприятия: мы можем работать, мы можем выплачивать кредит государству, мы можем видеть, что наши семьи все целые – не половина там, половина тут».

В Могилевской области более 1000 организаций задействованы в строительстве: наравне с государственными предприятиями строят частные компании. В профессии – более 13 тысяч человек. В канун профессионального праздника в адрес лучших мастеров – каменщиков, электромонтажников, машинистов – звучали благодарности и поздравления.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: «Очень радует, когда приезжая в какой-нибудь город, в райцентр, видишь строительную технику, краны, которые находятся в постоянной работе. Это говорит о том, что страна живет, страна развивается, что у страны большие перспективы».

Сергей Струков, директор предприятия «Промжилстрой»: «Как сказал Президент на послании, строительная отрасль должна развиваться. Это видно на примере нашего предприятия: это показано теми же объектами, которые нам доверили. Это кардиохирургический корпус, это музея Бялыницкого-Бирули. И в планах много объектов знаковых, которые планируются в процессе: начать инфекционной больницы в Могилеве строительство».

Достаточно много в своем выступлении Президент говорил и о медицине. Нужно оказывать высокотехнологичную помощь в малых городах, межрайонные центры, по сути, станут опорными клиниками – это сделает медицинскую помощь в регионах еще более качественной и доступной. В первую очередь важно полностью переоснастить службы скорой и неотложной помощи. Продолжится программа и по оснащению региональных клиник компьютерными томографами.

Наталья Журавлева, главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы: «Я обратила внимание на направленность социальной политики в стране. И я ее целиком и полностью поддерживаю, потому, как это видно на собственном примере. На примере своего учреждения. Какие вливания, финансовые средства вкладываются в развитие здравоохранения, в оборудование, в новые методики, препараты, это и условия оказания медицинской помощи, и качество оказания медпомощи – все это развивается и достаточно быстро в нашей стране, поэтому эту политику я поддерживаю».

Людям должно быть комфортно в любом уголке малой родины, не раз подчёркивал Президент. Приграничный Брест – называют западными воротами страны, но удаленность от столицы уже давно не имеет значения. Современный Брест – утопающий в цветах европейский город, с новыми парками, микрорайонами, дорожной инфраструктурой – по праву признан самым благоустроенным городом страны по итогам 2019 года.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: «Важно, чтобы после тысячелетия город не терял свои темпы, и сегодня мы находимся в новом микрорайоне. Юго-запад пятый, еще один микрорайон построим, Лейтенанта Рябцева и дальше будем оптимизироваться в рамках этой территории. Важно, что темпы не теряются, что мы по жилью лидеры среди областных городов. Ну и видите: европейские подходы, велодорожки, тротуары».

Развитию городской среды сделано много. Дальше – больше, в идеале связать микрорайоны Бреста непрерывной сетью велодорог.

Николай Власюк, главный архитектор г. Бреста: «Еще несколько лет назад мы взяли направление развития города – «город комфортный», город для людей. Даже с таким называнием «Брест – южная столица Беларуси». Одним из примеров можно назвать и набережную, это общественное пространство, которая тоже получила активное развитие в городе, много людей различного возраста, молодежь, люди пенсионного возраста здесь гуляют».

При выборе самых благоустроенных населенных пунктов специальная комиссия при Совмине оценивала чистоту улиц и комфортность городской среды – озеленение, зоны отдыха, состояние дорог. Кроме Бреста, в республиканском рейтинге благоустроенных городов, оказались Орша, Полоцк, Береза, Пружаны и Петриков. Без внимания не осталась ни одна сфера жизни, которую бы ни затронул Президент в своем послании. Ведь в гармоничном развитии страны и не бывает неважных вещей. Будь-то экономика, медицина, образование или комфортность небольших поселков.

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