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Ключевые тезисы Послания Президента народу и парламенту – в повседневной жизни белорусов
Источник материала: ОНТ
Жизнь в регионах не должна уступать жизни в столице – один из главных посылов Президента. Звучал он и во время послания Главы государства белорусскому народу и парламенту. И какая бы тема не звучала – экономика, строительство жилья, медицина, создание новых предприятий и рабочие места – во главе угла человек. Именно от качественного развития этих показателей во многом зависит уровень жизни людей во всех уголках страны.
Брать завтра зонтик или будет жара – прогнозы погоды в Гродненской области теперь станут точнее. В регионе запустили современный доплеровский метеорологический радиолокатор. Сложная техника работает в режиме реального времени, передавая информацию в аэропорты, хозяйства, строительным и дорожным службам. Система умеет практически всё: следит за движением облаков, атмосферных фронтов, зонами осадков и ветрами. Видит ситуацию в радиусе 250 км.
До конца года такой же локатор установят и в Бресте. Таким образом, в Беларуси будет создана единая метеосеть. Страна войдет в десятку ведущих стран мира в деле наблюдения за погодой. А специалисты разных сфер получат возможность оперативно принимать решения. И такая инвестиция в развитие регионов, о которой не раз говорил и Глава государства, дорогого стоит.
Строительная отрасль отчетливо показывает, насколько государство ориентировано на людей. Доступное жилье, школы, больницы – буквально за год в Могилевской области произошел настоящий строительный прорыв. При городской больнице скорой помощи заработал роддом, в Осиповичах пациентов принимает терапевтический корпус районной клиники. А еще построили большую школу с бассейном в «молодом» микрорайоне Казимировка, отремонтировали мост в Славгороде.
В Могилевской области более 1000 организаций задействованы в строительстве: наравне с государственными предприятиями строят частные компании. В профессии – более 13 тысяч человек. В канун профессионального праздника в адрес лучших мастеров – каменщиков, электромонтажников, машинистов – звучали благодарности и поздравления.
Достаточно много в своем выступлении Президент говорил и о медицине. Нужно оказывать высокотехнологичную помощь в малых городах, межрайонные центры, по сути, станут опорными клиниками – это сделает медицинскую помощь в регионах еще более качественной и доступной. В первую очередь важно полностью переоснастить службы скорой и неотложной помощи. Продолжится программа и по оснащению региональных клиник компьютерными томографами.
Людям должно быть комфортно в любом уголке малой родины, не раз подчёркивал Президент. Приграничный Брест – называют западными воротами страны, но удаленность от столицы уже давно не имеет значения. Современный Брест – утопающий в цветах европейский город, с новыми парками, микрорайонами, дорожной инфраструктурой – по праву признан самым благоустроенным городом страны по итогам 2019 года.
Развитию городской среды сделано много. Дальше – больше, в идеале связать микрорайоны Бреста непрерывной сетью велодорог.
При выборе самых благоустроенных населенных пунктов специальная комиссия при Совмине оценивала чистоту улиц и комфортность городской среды – озеленение, зоны отдыха, состояние дорог. Кроме Бреста, в республиканском рейтинге благоустроенных городов, оказались Орша, Полоцк, Береза, Пружаны и Петриков. Без внимания не осталась ни одна сфера жизни, которую бы ни затронул Президент в своем послании. Ведь в гармоничном развитии страны и не бывает неважных вещей. Будь-то экономика, медицина, образование или комфортность небольших поселков.
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Жизнь в регионах не должна уступать жизни в столице – один из главных посылов Президента. Звучал он и во время послания Главы государства белорусскому народу и...
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