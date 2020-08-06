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Екатерина Дулова: белорусской культуре, образованию, художественному образованию есть чем дорожить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и парламенту длилось полтора часа, и за это время ни одна важная тема не осталась без внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
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Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и парламенту длилось полтора часа, и за это время ни одна важная тема не осталась без внимания главы...
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