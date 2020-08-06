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Екатерина Дулова: белорусской культуре, образованию, художественному образованию есть чем дорожить

06.08.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и парламенту длилось полтора часа, и за это время ни одна важная тема не осталась без внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послание Президента народу и парламенту. Главные тезисы в одном видео

Экономика, образование, культура – ориентиры для дальнейшего развития получили представители самых разных сфер.

Екатерина Дулова: белорусской культуре, образованию, художественному образованию есть чем дорожить

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Общее впечатление, которое осталось в целом, касается очень важного слова, принципиального слова, если говорить о той сфере, в которой находимся мы и трудимся – это созидание. Потому что все, что касается разрушения, то по отношению к таким фундаментальным вещам, как образование, культура и искусство, вообще не приемлемо. Потому что они корнями своими стоят именно на мощном фундаменте традиционности, традиций, историчности. И белорусской культуре, и белорусскому образованию, художественному образованию есть чем дорожить.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Екатерина Дулова

 
 
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Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и парламенту длилось полтора часа, и за это время ни одна важная тема не осталась без внимания главы...
 
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