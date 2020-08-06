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Инна Медведева: каждый человек должен получить достойную работу и оставаться жить в том регионе, в котором живёт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию в рейтинге самых обсуждаемых событий недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономика, образование, культура – ориентиры для дальнейшего развития получили представители самых разных сфер.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
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Инна Медведева: каждый человек должен получить достойную работу и оставаться жить в том регионе, в котором живёт
Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию в рейтинге самых обсуждаемых событий недели, сообщили в программе Новости «24...
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