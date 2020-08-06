Сенат США единогласно одобрил запрет на использования госслужащими TikTok

Источник материала: ОНТ

Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, который запрещает федеральным госслужащим скачивать и использовать приложение TikTok на выданных ведомствами устройствах. Об этом сообщает российское агентство «Прайм» со ссылкой на прямую трансляцию телеканала C-Span.

Законопроект называется «Без TikTok на правительственных устройствах». Его действие также распространяется на другие приложения, выпущенные тем же производителем программного обеспечения. Далее законопроект поступит на рассмотрение в нижнюю палату.

Президент США Дональд Трамп угрожает запретить TikTok, поскольку эта китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok ответил Трампу, что не передавал и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. При этом Microsoft объявил о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, что планируют завершить не позднее 15 сентября.

Фото: canva.com

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