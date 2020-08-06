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Сенат США единогласно одобрил запрет на использования госслужащими TikTok
Источник материала: ОНТ
Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, который запрещает федеральным госслужащим скачивать и использовать приложение TikTok на выданных ведомствами устройствах. Об этом сообщает российское агентство
Законопроект называется «Без TikTok на правительственных устройствах». Его действие также распространяется на другие приложения, выпущенные тем же производителем программного обеспечения. Далее законопроект поступит на рассмотрение в нижнюю палату.
Президент США Дональд Трамп угрожает запретить TikTok, поскольку эта китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok ответил Трампу, что не передавал и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. При этом Microsoft объявил о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, что планируют завершить не позднее 15 сентября.
Фото: canva.com
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Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, который запрещает федеральным госслужащим скачивать и использовать приложение TikTok на выданных ведомствами...
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