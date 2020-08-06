ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сенат США единогласно одобрил запрет на использования госслужащими TikTok

06.08.2020 22:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сенат США единогласно одобрил запрет на использования госслужащими TikTok

Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, который запрещает федеральным госслужащим скачивать и использовать приложение TikTok на выданных ведомствами устройствах. Об этом сообщает российское агентство «Прайм» со ссылкой на прямую трансляцию телеканала C-Span.

Законопроект называется «Без TikTok на правительственных устройствах». Его действие также распространяется на другие приложения, выпущенные тем же производителем программного обеспечения. Далее законопроект поступит на рассмотрение в нижнюю палату.

Президент США Дональд Трамп угрожает запретить TikTok, поскольку эта китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok ответил Трампу, что не передавал и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. При этом Microsoft объявил о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, что планируют завершить не позднее 15 сентября.

Фото: canva.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, который запрещает федеральным госслужащим скачивать и использовать приложение TikTok на выданных ведомствами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ключевые тезисы Послания Президента народу и парламенту – в повседневной жизни белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика