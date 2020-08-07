Пять телевизоров, которые популярны сегодня в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Многие сегодня говорят, что не смотрят телевизор, но при этом сами устройства покупают. Оно и понятно — ТВ со встроенными смарт-функциями можно использовать как экран для запуска популярных онлайн-кинотеатров, в качестве высококачественной панели для геймеров или как дисплей для ПК. Проверили, какие девайсы выбирают в Беларуси, и рассказываем о пяти пользующихся популярностью моделях.

Для определения таких моделей мы открыли «Яндекс.Маркет», выставили наш регион и отсортировали аппараты по популярности. А уже среди них выбрали модели, которые сервис признает «Выбором покупателей». Большинство подобных ТВ производства Samsung или LG, но есть несколько других брендов.





Первым в списке «Выбора покупателей» оказался этот 55-дюймовый LG. С учетом диагонали экрана и разрешения (4K), он стоит относительно недорого. Производитель отмечает, что в активе есть фирменная система Smart TV на базе webOS 4.5, динамики мощностью в 20 Вт, порты HDMI 2.0, а также поддержка нескольких стандартов HDR. А еще в комплекте поставки есть пульт Magic Remote, который выполняет роль курсора для более удобного управления.

Среди чуть более «тонких» технических подробностей — поддержка аудиокодеков DTS и Dolby Atmos, прямая подсветка Direct LED — засветов на черном фоне должно быть меньше — а также развертка матрицы частотой в 50 Гц. В целом, в отзывах покупатели хвалят соотношение цены и качества изображения, а к недостаткам относят не самый надежный пластиковый корпус.





Модель нынешнего года из среднего (или чуть более высокого) ценового сегмента — с учетом технических характеристик. Общие спецификации вполне стандартные: диагональ VA-экрана — 55 дюймов, разрешение — 4K, есть поддержка HDR10+, мощность динамиков составляет 20 Вт. Сам производитель выделяет еще пару «фишек» вроде игрового режима с минимальной задержкой сигнала, процессор, «подгоняющий» изображение Full HD до 4K.

Среди более сложных режимов — так называемый Ambient мод. Вместо черного экрана (когда ТВ выключен или находится в режиме ожидания) на панель выводятся статические изображения, которые могут вписываться в интерьер. Смарт-система телевизора, как и в случае с предыдущим LG, фирменная — на базе операционной системы Tizen.

Что понравилось покупателям: минимальные рамки по краям дисплея, достаточно качественное изображение и широкие углы обзора, поддержка Wi-Fi на 5 ГГц. Что не понравилось: некоторые утверждают, что смарт-ТВ мог бы быть пошустрее, а еще у кого-то некорректно работает AirPlay 2.





На мой взгляд, главная отличительная черта этого телевизора — относительно доступная цена. Модель стоит существенно дешевле, чем два описанных выше ТВ.

Что аппарат может предложить: экран на 43 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 4K, динамики на 16 Вт, порты HDMI версии 1.4, а также поддержкой HDR. Из необычного — смарт-ТВ-система. Она здесь — на Android, хотя поверх и установлена фирменная оболочка от Xioami.

Что еще нужно знать: частота развертки панели тут 60 Гц, подсветка ковровая (то есть расположена позади всего экрана, а не только по бокам), правда, максимальная яркость не самая высокая — всего 220 нит. Сам производитель гордится поддержкой кодеков звука DTS и Dolby Atmos, а также пультом с минимальным количеством кнопок и голосовым управлением (правда, такое есть и в других ТВ).

В отзывах пользователи пишут, что для устройства такой цены смарт-ТВ работает достаточно быстро. А еще хвалят встроенный цифровой тюнер (в некоторых предыдущих телевизорах производителя его не было). Из минусов, например, выделяют подтормаживающую функцию голосового поиска.



C9

Как ни странно, но «Выбором покупателей» назвали супердорогие премиальные телевизоры компании LG с OLED-матрицами. Вопросов к их техническому оснащению нет (об этом чуть ниже), но позволить себе такие модели явно смогут не все.

Отличий между двумя моделями не так уж и много: обе оснащаются OLED-матрицами на 55 дюймов и разрешением 4K. Частота при этом составляет более 100 Гц, в активе динамики на 40 Вт со встроенными сабвуферами, «начинка» мощнее, операционная система, впрочем, такая же — webOS 4.5. В активе порты HDMI версии 2.1 — важны для геймеров. В общем, «полный фарш».

Из различий, например, выделяется пиковая яркость в режиме HDR. На модели C9 она выше. А еще в С9 чуть быстрее процессор. По словам владельцев ТВ, он лучше справляется с апскейлингом изображения, а также более отзывчив при работе с интерфейсом. Впрочем, большинство пользователей вряд ли назовут разницу разительной.

Профильный ресурс RTINGS и вовсе заявил, что оба ТВ «обеспечивают схожий результат» и что «любые различия между ними можно объяснить небольшими вариациями калибровки матриц».