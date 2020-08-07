Анастасия Сивцова стала сотым ребенком, родившимся в Смолевичах в текущем году

Вчера в городском загсе зарегистрировали сотое рождение. Юбилейным в текущем году стало рождение Анастасии Сивцовой. Малышка родилась 24-го июля. Родителей Сергея и Татьяну поздравили с таким замечательным событием представительницы Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» во главе с председателем Ириной Кононович, а также директор ГУ «СТЦСОН» Анастасия Бутор и начальник отдела загс Смолевичского райисполкома Наталья Конюшик. Музыкальный подарок семье Сивцовых преподнесла молодой специалист городского Дома культуры Татиана Логвинова, которая исполнила песню «Мама — первое слово».

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

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